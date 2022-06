Zo krankzinnig veel kosten de Maybach zonnebrillen

Daarvoor heb je ook een niet al te mooie C-Klasse van Nederland, maar je zult begrijpen dat de Maybach zonnebrillen bizar duur zijn.

Autoaccessoires zijn er al sinds jaar en dag. Vaak zijn ze ook vrij logisch. Iedereen wil natuurlijk in een Porsche-jas, Porsche-pet en Porsche-heuptasje rondlopen. Tja, als daar behoefte aan is, wie zijn de fabrikanten dan om daar niet aan te voldoen?

Vandaag in de categorie ‘veel te duur en we weten niet waarom’ hebben we de Maybach zonnebrillen voor je. Ja, Maybach is tegenwoordig geen automerk meer, maar een luxe-label. De meest luxe S-Klasses heten Maybach. Slim gedaan. Uiteraard horen daar de nodige accessoires bij om je leven te completeren.

Maybach zonnebrillen

De zonnebrillen zijn extreem prijzig, maar ze zijn dan ook heel erg bijzonder. Net als bij een horloge is het meer het accessoire-gehalte dan dat de functionaliteit beter is. Het zijn nog altijd gewoon zonnebrillen.

Nee, wat ze zo bijzonder maken zijn de materialen. De Maybach zonnebrillen zijn namelijk gemaakt van titanium, goud, platinum en de hoorn van de Aziatische waterbuffel. Bijzonder is dat ze die buffels niet dood hoeven te maken.

Prijzen

De brillen zijn ontworpen door Mercedes-chef Gordon Wagener, echt waar. Volgens hem combineren de zonnekijkers ’technische precisie en luxe lichtheid’. Ehhm, ok… Je kan de brillen in allerlei uitvoeringen bestellen. Qua design doen ze denken de monturen die Afrika Bambaataa altijd droeg in de jaren ’70 en ’80 toen hij de hip hop aan het uitvinden was.

Dan nog even de prijzen voor je. Ja, je dacht dat je dit voor een paar honderd euro op je neus kan draperen. Maar nee, Maybach logo’s en Aziatische waterbuffels zijn nu eenmaal duur. Ook is het salaris van de vermeende designer enorm hoog. Dit berekent men door aan de klant. De Maybach zonnebrillen kosten namelijk tussen de 2.500 en 3.5000 euro, net zoveel als een oude C-klasse occasion. Maar ja, dan zie je er wel uit alsof je zo’n ding op je hoofd hebt zitten. Ook mooi.

