Zoveel procent van een sloopauto wordt gerecycled in NL - Autoblog.nl

We zullen het alvast verklappen: we zijn ontzettend duurzaam bezig in Nederland.

Als de term duurzaamheid valt in een discussie over auto’s gaat het vaak over nieuwe auto’s. Elektrisch versus verbrandingsmotor, bla bla bla. Maar wat gebeurd er aan het eind van de linie met afgedankte auto’s? Dat heeft natuurlijk ook alles met duurzaamheid te maken.

De partij die zich daarmee bezig houdt is Auto Recycling Nederland, of kortweg ARN. Zij houden ook ieder jaar bij wat voor percentage van een auto er nu uiteindelijk gerecycled wordt. Zo ook in 2020. In het afgelopen jaar werd in Nederland maar liefst 98,3% van de auto hergebruikt. Het gaat daarbij om het percentage van het gewicht van de auto.

We zijn dus hartstikke goed bezig in Nederland. Toch is er sprake van een lichte daling. In 2017 lag dit percentage nog op 98,7% en in 2019 was dat 98,4%. Nogmaals: het is een lichte daling, dus dat is nog geen reden tot paniek. Als je benieuwd bent om hoeveel auto’s het ging: vorig jaar werden 225.804 auto’s genadeloos afgedankt. In 2019 waren dat er 234.384.

Aan deze recycling draag je als autokoper zelf een steentje bij via de zogenaamde recyclingbijdrage. Dat was vorig jaar €35, maar de bijdrage is nu verlaagd naar €30. Een bescheiden bedrag als je bedenkt dat je in 1995 nog 250 gulden moest aftikken. Reken dat maar eens om naar euro’s.

Om het toch nog even over elektrische auto’s te hebben: hoe zit het met het recyclen van accu’s? Ook daar heeft ARN cijfers van. Vorig jaar is er 121.020 kg aan lithium-ion accu’s ingezameld. 20,4% daarvan kreeg een tweede leven als bijvoorbeeld opslagaccu. De rest is netjes gerecycled.

Bron: ARN

Foto: Het stoffelijk overschot van een Audi R8, gespot door @hat1117