Zoveel 620R's van 300K kun je nog krijgen in NL - Autoblog.nl

Maar als je snel bent, kun je nog een nieuwe McLaren uit de Sport Series krijgen. Het zijn er niet veel meer.

Soms zit er een verschil tussen wat de mensen van Product Placement, Marketing en de folderdrukkers voor elkaar willen krijgen en wat het publiek begrijpt. Bij McLaren zijn c.q. waren de modellen ingedeeld in drie categorieën: Sport Series, Super Series en Ultimate Series.

McLaren Sport Series

De Ultimate Series zijn modellen als de Speedtail, P1, Senna en Elvira. De ultimeme hypercars, zeg maar. De Super Series was alles omtrent de 650S en 720S. De instapklasse bij McLaren was de Sport Series. Inderdaad, we gebruiken het woordje ‘was’. Want deze modellijn is ten einde gekomen. De laatste exemplaren van de McLaren 620R zijn van de band gerold.

Modellen

Het eerste model uit de McLaren Sport Series was de 570S. Vervolgens kwamen daar modellen als de 570S Spider, 600LT, 600 LT Spider, 540C, 570GT en 620R bij. De McLaren Artura vervangt deze modellijn min of meer. De Mclaren GT valt daar niet onder, ondanks de 620 pk die de auto onder de kap heeft. Het chassis van die auto is namelijk gebaseerd op dat van de 720S.

De McLaren 620R was het meest extreme model uit de Sport Series-lijn. De basis is weliswaar de 570S, maar de motor is aanzienlijk krachtiger, het chassis is (nog) strakker en de aërodynamica is veel serieuzer. Bij 250 km/u genereert de 620R namelijk 185 kg aan downforce.

Daarnaast zijn er koolstofvezel remmen, center-lock lichtgewicht wielen en natuurlijk een speciaal sportuitlaatsysteem. In tegenstelling tot de GT4-racer heeft de V8 uit de McLaren 620R geen restrictor, waardoor deze 620 pk en 620 Nm kan leveren.

De laatste exemplaren van de 620R worden nu uitgeleverd aan de klanten die er eentje besteld hebben. McLaren Utrecht heeft twee exemplaren ‘extra’ besteld, dus mocht je nog interesse hebben in zo’n hardcore monster: in Nederland kun je er nog eentje krijgen. Of twee dus.

In totaal zijn er meer dan 8.500 McLarens uit deze categorie (Sport Series, de 620R is véél zeldzamer) verkocht. Het gaat sowieso lekker met McLaren. Ook de 765LT is inmiddels uitverkocht.