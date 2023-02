Zoveel reed Minister Weerwind privé in zakelijke auto

Van jullie belastingcenten reed Minister Weerwind in een auto waar hij zelf geen belasting over betaalde. Het is poëzie.

In Nederland betalen we over alles belasting. Inkomen, honden, omzet, auto van de zaak: de fiscus pikt overal een graantje van mee. Dat is wel nodig ook, want de uitgaven van de staat zijn niet mis. De symbiose van inkomsten en uitgaven komt bijzonder goed samen met het voorval met Minister Weerwind. De voormalig burgermeester van Almere reed in die hoedanigheid namelijk te veel kilometers met zijn dienstauto.

Dus een persoon waarvan zijn vergoeding voortkomt uit belastinggeld, betaalde zelf geen belasting over het gebruik van zijn dienstauto. Dat is op zijn minst ironisch te noemen. Na wat raadsvragen van de PVV-fractie van de gemeenteraad in Almere weten we iets meer. De huidige burgermeester – Ank Bijleveld – moest namelijk een paar vragen beantwoorden. Dat meldt De Telegraaf.

Zoveel reed Minister Weerwind in totaal (en is dat veel?)

Want waar zeuren we eigenlijk om? Nou, 51 ritten met de dienstauto buiten werktijd om. In totaal is er meer dan 5.000 kilometer aan privé-ritten afgelegd tussen 2017 en 2021. Is dat veel? Ondergetekende gaat het even ‘How Can I Make This About Me’ maken. Met de 325d duurtester deden we die afstand in een week tijd door op en neer naar Sicilië te rijden. Dus ja, 5.000 in 4 jaar is te veel, maar het is niet dat Weerwind dag en nacht de dienstauto gebruikte. Sterker nog, met 1.250 km per jaar komt hij nog best dicht in de buurt van de toegestane 500 km.

Van de fiscus mag je namelijk per jaar 500 km privé-ritten maken met een zakelijke auto. Dat is al een krappe marge. Een paar keer omrijden, iemand ophalen van het station, de auto van te voren voltanken: als je het niet juist bijhoudt zit je zo aan die 500 km.

En hoe nu verder?

Ook vraagt de PVV zich af hoe dit allemaal had kunnen gebeuren. Het antwoord daarop is helaas erg simpel. Bij het ambtelijk apparaat van de Gemeente Almere ontbrak de kennis omtrent bijtelling en gebruik van de dienstauto. De gemeente gaat in het vervolg duidelijker maken wat de regels zijn en de rittenstaten jaarlijks controleren én op de website publiceren.

Dan is er tenslotte de vraag: hoe nu verder? Op dit moment is Minister Weerwind, jawel, Minister. Hij heeft dus wederom een dienstauto. In het kader van veiligheid moet hij daar altijd gebruik van maken, ook privé. Dus dat is mooi meegenomen. Het kabinet zag geen reden om Minister Weerwind af te zetten. Oh, en als allerlaatste vraag: welke ‘straf’ krijgt Weerwind? Daar gaat het kabinet of het college van Almere niet over. De belastingdienst gaat dat bepalen. Dat wordt waarschijnlijk een naheffing.

Imagecredit: grijze E63S AMG in de PC Hooft, door @thomcarspotter via Autoblog Spots.

Meer lezen? Dit zijn alle bijtellingsregels in 2023!