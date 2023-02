Gemballa Avalanche GTR750 EVO-R te koop

De Gemballa GTR750 Avalanche EVO-R is alsnog een sleeper en een koopje. Alles is relatief.

Met zwaar aangepaste auto’s is het maar altijd de vraag hoe het oud wordt. Een getunede auto moet namelijk in de meeste gevallen shockeren en zichtbaar anders zijn. Soms lopen tuners voor op modetrends (grote velgen, matte lakken, superveel vermogen). Het zal niet de eerste keer zijn dat een trend ineens enorm verouderd overkomt.

Denk aan muziek Captain Jack, Flippo’s, Cavello-trainingspakken, de Opel Tigra en natuurlijk de McKroket. Natuurlijk, die laatste bestaat nog steeds en is een uitstekende snack als je een kroket zoekt die niet krokant is en voorzien van meer saus erop dan ragout erin.

In het geval van de Gemballa Avalanche GTR750 EVO-R (zoals ‘ie officieel heet) moeten we concluderen dat het een rammend ordinaire beuker is. Echter, de auto voorspelde wel een hoop trends. Sterker nog, in veel opzichten is het nog een moderne 911, terwijl het een 997-generatie is. Om specifieker te zijn, de basis is een 911 GT3. Deze werd bij Gemballa afgeleverd en vervolgens ging de tuner uit Leonberg er he-le-maal op los.

Gemballa GTR750 EVO-R

Kijken we naar het exterieur, dan valt op dat er eigenlijk niets meer standaard is ten opzichte van de originele 997. Dankzij een bijzonder uitgebreide en extroverte bodykit is de uitstraling compleet anders. Er zijn eigenlijk té veel details. Net als bij Mansory tegenwoordig is dat best zonde, want sommige details zijn erg fraai verwerkt.

Wat te denken van de Carrera GT-koplampen? De kleur is Arancia Borealis, inderdaad: een speciale Lamborghini-kleur. Tegenwoordig zien we dat wel vaker, dat men een bijzondere kleur van een ander merk kiest via een ‘Sonderwunschprogram’.

Het zwarte gedeelte aan de binnenkant is een trend die is blijven hangen bij de RX-7 Veilside van Han in de documentaire Tokyo Drift. De wielen zijn 20 inch groot, terwijl Porsche niet verder ging dan 19 inch bij de 997. Je ziet nu ook waarom, want het is eigenlijk iets te veel van het goede. Anderzijds: dat is tegenwoordig alsnog helemaal ‘in’.

Interieur

Dan in het interieur, want ook daar is Gemballa compleet losgegaan op de Avalanche. Het is een namelijk een combinatie van oranje stiksels, extra koolstofvezel en veel, heel erg veel alcantara. De stoelen zijn Recaro Pole Positions, met de handtekening van Uwe Gemballa in de hoofdsteunen geborduurd. De beste man leefde ten tijde van deze 997 namelijk nog. Enkele jaren later werd hij dood aangetroffen in Zuid-Afrika met zijn hoofd verwikkeld in plastic folie. True story.

Gemballa was geen ‘style over substance’. De Gemballa Avalanche GTR750 EVO-R is namelijk alsnog sneller dan dat deze eruit ziet. De complete Mezger-zescilinder is onder handen genomen. Denk aan een nieuwe krukas, zuigerstangen, zuigers, cilinderkoppen, nokkenassen, luchtinlaat, twee turbo’s en intercoolers. Het resultaat is 750 pk, dat is 100 pk meer dan de enorm potente nieuwe 911 Turbo S op dit moment levert.

Interesse? De Gemballa Avalanche GTR750 staat te koop bij Hollmann International. De prijs van al dit moois is 275.000 euro. Ter referentie, als je een 911 Turbo (zonder S) nieuw besteld bij Porsche in het oranje, ben je 280.030 euro kwijt. Dan kom je ook nog eens 170 pk te kort. Koopje toch! Daarmee maak je ook de blits op elke Porsche-meeting.

Met dank Tom aan voor de tip!

