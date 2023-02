Minister keihard in de fout met dienstauto

Minister Weerwind gaat keihard de fout in door zijn dienstauto te gebruiken.

Het leven van een minister gaat niet over rozen. Je werkt 20 uur per dag en in principe is altijd minimaal de helft van het land ontevreden. Zeker in een landje als het onze, waar 17 miljoen volgevreten zeurpieten zitten die – getuige de activiteiten op social media – het helemaal niet naar hun zin hebben.

Maar is wel een leuke ‘perk’ en dat is de dienstauto! Hoe chill is het dat je achterin een luxe Duitser kunt plaatsnemen en relaxed op je bestemming kunt aankomen. Maar voor minister Weerwind verloopt het niet helemaal soepel. Hij ging namelijk meerdere malen de fout in door teveel gebruik te maken van de dienstauto.

Voordat héél Nederland in het toetsenbord klimt en digitale vitriool drapeert in de commentsectie, de fouten zijn niet gemaakt in de periode dat hij minister was. Nee, het gaat om de periode dat hij de Burgermeester van Almere was. Dus alleen mensen uit Almere hebben het recht om boos, verontwaardigd of onverschillig te zijn.

Gebruik voor privéritten

Weerwind gebruikte de dienstauto (met chauffeur!) ook voor privéritten. Dat is niet toegestaan volgens de gemeentelijke regels. Ank Bijleveld – de waarnemend burgermeester van Almere op dit moment – heeft het gemeld. Mocht je mevrouw Bijleveld niet kennen, zij was met Sigrid Kaag nogal traag met het ingrijpen in Afghanistan, waarna beiden moesten aftreden. Kaag is daarna gepromoveerd tot minister van financiën, Bijleveld verving Weerwind (die nu in de kamer zit) als bugermeester.

Overigens is Weerwind zich van geen kwaad bewust. Op zijn LinkedIn-pagina (een soort Facebook voor mensen met een betaalde baan) laat hij het volgende weten:

Ik heb altijd periodiek bij de gemeente overzichten aangeleverd van het gebruik van de dienstauto voor privéritten of voor vervoer naar nevenfuncties. Ik heb altijd in de veronderstelling verkeerd dat ik daarmee handelde binnen de geldende regelingen. Ik betreur ten zeerste dat nu blijkt dat dat niet het geval was. Nu dat duidelijk is geworden ben ik uiteraard volledig bereid om mee te werken aan het herstellen van deze omissie. Minister Weerwind, kan wel een Uber gebruiken.

Minister keihard de fout in: en nu?

Hoe nu verder? Nou, dit kan wel eens een duur geintje worden voor Weerwind. Het is namelijk niet toegestaan om privé gebruik te maken van een auto van de zaak, zonder bijtelling te betalen. Dat is precies wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Volgens Bijleveld gaan ze op zoek naar een ‘passende fiscale oplossing’.

Naast privé-ritten gebruikte Weerwind de auto ook voor niet ambtsgebonden nevenfuncties. Dus als hij naar vergaderingen moest voor de Fietsersbond en Stichting Het Vergeten Kind, pakte hij ook de dienstauto.

In Weerwinds verdediging: hij heeft het dus altijd keurig gemeld en in Almere hebben ze dus 5 jaar zitten slapen, want het het speelt dus vanaf 2017. Eigenlijk nog eerder, maar daar is geen registratie (meer) van.

How Can I Make This About Me?

De commentsectie op LinkedIn is overigens ook hilarisch. De ultieme ‘how can I make it this about me‘ komt van Johan Veld, die jarenlang raadslid is geweest:

Het is ook niet altijd duidelijk wat wel mag en wat niet. Goed dat deze bestuurder hierop aangesproken is maar ook super dat deze minister laat zien hierop aanspreekbaar te zijn. Ongetwijfeld krabben meer bestuurders met een dienstauto zich nu achter de oren en stellen de vraag of zij ook iets fout doen of hebben gedaan. Ik heb zelf als raadslid ook enkele jaren dagelijks gebruik gemaakt van de fietsenstalling van het gemeentehuis terwijl dat alleen tijdens raadsvergaderingen mocht. Ik stopte daarmee toen ik er op werd aangesproken dat dit toch echt niet de bedoeling was. Daarbij kwam: slecht voorbeeld van anderen doet slecht volgen. Johan Veld, ziet dat alles wel heel dichtbij komt zo.

