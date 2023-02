Opgefriste Peugeot 508 is Le Mans racer

Echt waar, het staat op video. Dus is het is waar dat de opgefriste Peugeot 508 een Le Mans racer met andere bumper is.

Dankzij collega @machielvdd konden jullie twee dagen geleden al op de hoogte gesteld worden dat er een nieuwe Peugeot 508 aan zou komen. Nou ja, nieuw: een facelift was op komst. Het model gaat mee sinds 2018, dus dat past keurig in de levenscyclus van een model. Om jullie uit de spanning te houden: de opgefriste Peugeot 508 is eindelijk onthuld!

Laten we maar meteen beginnen met de visuele kenmerken. Aan de voorzijde is namelijk de nieuwe grille te zien met de nieuwe badge. Het front kenmerkt zich vervolgens door nieuwe Matrix-LED koplampen met de kenmerkende ‘klauwen’. Je weet wel, die drie verticale strepen. De grille is ook compleet nieuw en loopt zo keurig in de pas met bijvoorbeeld de nieuwe Peugeot 308 en Peugeot 408.

Aan de achterzijde zijn de wijzigingen echter minder opvallend. Het logo met de leeuw in het midden is vervangen door ‘PEUGEOT’ vol uitgeschreven, maar togegeven: het is een kleine aanpassing. Nu moeten we wel zeggen dat de Peugeot 508 altijd al een strakke model was dat niet heel erg verouderd overkwam. Het is namelijk niet zo dat de Fransen enorm veel moesten veranderen om de D-segmenter fris over te laten komen.

Interieur opgefriste Peugeot 508

In het interieur zijn de wijzigingen van de grote Fransoos eveneens vrij mild. Zo is de keuzehendel van de automaat bijvoorbeeld vervangen door een knopje. Een grotere aanpassing is het nieuwe infotainmentsysteem (10 inch), deze is namelijk scherper qua beeld en het systeem werkt sneller. Ook zijn er nu over-the-air updates. Met widgets kun je zelf de indeling bepalen, dus je kan het systeem naar smaak afstemmen.

Voor je snufferd zit achter het kleine stuurwiel een 12 inch instrumentencluster dat je op de hoogte houdt van dingen als navigatie, multimedia en diverse rijhulpsystemen. Oh, en je snelheid wordt ook vermeld! In het geval van een PHEV wordt uiteraard ook de status van je accu mede gedeeld via het instrumentarium.

En zo hebben we een bruggetje naar de aandrijflijnen, want op motorisch gebied zijn er verder geen grote wijzigingen bij de opgefriste Peugeot 508. Jammer, want de 1.2 benzine met 48V-assistentie is er wel voor andere modellen van Peugeot, maar niet voor de 508. Het begint in elk geval met de 1.2 PureTech benzinemotor. Deze driecilinder is goed voor 130 pk en 230 Nm.

Dieselen is mogelijk met de 1.5 BlueHDI met 130 pk en 300 Nm, die volgens de fabrieksopgave precies 1 op 20 kan halen. Beide hebben standaard een achttraps automaat. Sterker nog, een handbak is helemaal niet mogelijk op de Peugeot 508.

Plugin-HYbrids en uitvoeringen

De nadruk ligt uiteraard op de plug-in hybrides (HYbrid genaamd door Peugeot). Er zijn er drie. In alle drie de gevallen betreft het een viercilinder turbomotor met een elektromotor.

Deze kun je krijgen met 180 pk/360 Nm, 225 pk/360 Nm of de PSE met 360 pk en 520 Nm. Die laatste heeft dan ook vierwielaandrijving, alle andere 508’s hebben voorwielaandrijving.

Voor markten buiten Europa is er ook een PureTech218, een 1.6 turbo met 218 pk. Grappig: die motor was niet zolang geleden een typisch ‘downsize blok’, tegenwoordig is het te vervuilend voor onze markt. Hoe de tijden in rap tempo veranderen.

Er zijn nu slechts drie uitrustingsniveau’s: Allure, GT en PSE. Daarnaast kun je kiezen uit diverse wieldesigns, tussen de 17 en 20 inch. Vervolgens zijn er in totaal zeven kleuren, waarvan er 3 nieuw zijn: Okenite White, Eclipse Blue en Titanium Grey. Selenium Grey is nu ook leverbaar op de reguliere 508’s. De opgefriste Peugeot 508 staat deze zomer (2023 dus) bij de dealers.

Tenslotte is er nog de link met de Peugeot 9X8. De 508 is namelijk een Le Mans-racer met een andere voorbumper en setje wielen:

