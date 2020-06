Zoveel supercars zijn er dit jaar tot nu toe verkocht

Kopen Nederlanders ook nog supercars in tijden van crisis? Tijd om de autoverkoop van supercars eens te analyseren.

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe het zit met de verkopen van dit jaar. Wat we wel kunnen doen is een voorlopige balans op maken. Dat hebben we dan ook voor je gedaan. In samenwerking met VWE Automotive zijn dit de nieuw verkopen van supercars in Nederland tot en met mei 2020. Dus de verkopen van de eerste vier maanden van dit jaar.

Nieuwe supercars zijn hot

Wat opvalt is dat met name de kerverse supercars in trek zijn. Supercars die al een tijdje in de prijslijsten staan zijn minder in trek. Zo is er bijvoorbeeld tot en met mei van dit jaar geen enkele Lamborghini Aventador verkocht. Wel was de Huracán Evo Spyder in trek met zes verkochte aantallen. Daarmee staat de Lambo op gelijke hoogte met de open instapper van Ferrari, de Portofino. Ook van deze open supercar werden zes stuks verkocht. Een andere redelijke nieuwkomer is de Aston Martin DBS Superleggera. Er zijn er dit jaar al zeven van verkocht. Van de Ferrari 812 Superfast zien we vijf nieuwverkopen.

Open genieten van meer dan 700 pk doe je onder meer met de McLaren 720S Spider. Uit de cijfers blijkt dat er al vier zijn verkocht. Van de 600LT Spider werden twee stuks verkocht. Nemen we de 911 Speedster mee in dit lijstje (wel of geen supercar?), dan zijn daar zes exemplaren van verkocht aan Nederlanders.

Verliezers

Je hebt winnaars én verliezers. We noemden hem al even. Lamborghini Aventador is zo’n verliezer. Ook de Audi R8 heeft zijn beste tijd gehad. Tot en met mei 2020 werd er één coupé en één Spyder verkocht. Daarnaast had blijkbaar niemand vooralsnog behoefte aan een McLaren 720S coupé. Iedereen wilt natuurlijk die dikke 765LT.

Overzicht

Het volledige overzicht met verkochte supercars check je hieronder. Om antwoord te geven op de titel: er zijn 41 supercars tot en met mei 2020 verkocht.

Aston Martin DBS Superleggera – 7

Audi R8 – 1

Audi R8 Spyder – 1

Ferrari 488 – 3

Ferrari 812 – 5

Ferrari Portofino – 6

Lamborghini Huracán EVO Spyder – 6

McLaren 600LT Spider – 2

McLaren 720S Spider – 4

Porsche 911 Speedster – 6