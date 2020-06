Zelf in een supercar rijden: Win een Supercar Experience!

Wat is er leuker dan luisteren of kijken naar razendsnelle auto’s? Er in rijden natuurlijk! Zelf rijden in een supercar kan op meerdere manieren. Of je wint gewoon even deze prijs.

Het klinkt allemaal zo leuk, Autoblog Supercar Week, maar we achten de kans groot dat je er niet zelf eentje bezit . En aangezien we het hebben over auto’s die voor grote bedragen van eigenaar wisselen, is het ook niet eenvoudig om er zomaar eentje te kopen. Leuk, praten over die bloedstollende machines, maar de ervaring telt ook.

Zelf rijden

Gelukkig is deze behoefte een bekende en zijn er verschillende mogelijkheden om toch een keer achter het stuur van een supercar te kruipen. Wij nemen even met je door wat je kunt doen.

Onder begeleiding

Rijden op de openbare weg is op vele manieren mogelijk. Je hoeft maar ‘zelf *supercar naar keuze* rijden’ in te typen op Google en je krijgt vele gelijkwaardige advertenties. Dan gaat het meestal om een kwartiertje of 20 minuten rijden onder begeleiding. Verzekering is geregeld en vaak is rijbewijs B (18 jaar oud) de enige horde: al wordt voor het echt hete spul die leeftijd omhoog gegooid naar 20 jaar. De keerzijde is dat de rijtijd vrij kort is (of het wordt een duur grapje) en je speelveld de openbare weg is, dus alles halen uit de brullende V10 van een Huracán, om eens iets te noemen, dat lukt je waarschijnlijk niet. Toch is dit een makkelijke en toegankelijke manier om een stukje te sturen in een supercar.

Huren

Vervelend hè, dat bij die eerste optie de eigenaar c.q. een begeleider naast je zit? Iets meer vrijheid krijg je als je gewoon aanklopt bij een verhuurbedrijf. We kennen allemaal de verhalen van de ‘droomauto-afdeling’ van bekende aanbieders. Maar het dikste wat je daar kunt krijgen is niet perse onze definitie van een supercar (BMW M850i, Porsche 911 en dergelijk).

Nee, als je dikker spul wil huren dan zijn er andere opties. Dat zijn meestal plaatselijke aanbieders. Dan mag je zelf aan de slag, leeftijd is verder ook bijna nooit een probleem. Prijzen en eigen risico kunnen dan wel nogal uit de klauwen lopen. Helemaal als je per dag(en) bestelt. Maar goed, dan mag je wel die hele tijd met een dikke supercar op pad, zonder een toeziend oog.

Circuitrijden? Win gewoon even deze prijs!

Bij beide bovenstaande opties haal je waarschijnlijk niet het beste uit de auto’s, helemaal als je je netjes aan alle geldende snelheden houdt. Want waar kun je nou echt eens een McLaren op zijn staart trappen? Op een circuit kom je een heel eind. En ook daar bestaan oplossingen voor: onder (professionele) begeleiding mag je dan het circuit op. Op ons mooie eigen Zandvoort en je krijgt de hele dag de tijd om het circuit te verkennen met meerdere supercars. Een echte Supercar Experience dus. Je begrijpt we hebben het over Bleekemolens Race Planet. “Het is Supercar Week, moeten we niet gewoon zo’n Supercar Experience weggeven ter waarde van € 490?” Ja goed plan zeiden ze bij Bleekemolen!

Wat kan je winnen?

Een Supercar Experience van Race Planet! Een arrangement voor 1 persoon, hele jaar 2020 geldig op een doordeweekse dag. De winnaar gaat dus zelf rijden in een McLaren, een AMG-GT, een Formule RP1 en nog veel meer.

Het is een dagvullend programma waar normaal een prijs voor geldt van € 490. Zeker de moeite waard dus.

Wat moet je doen?

Vul DIT FORMULIER in om kans te maken. De winnaar krijgt van ons bericht en die kan dan zelf een dag uitkiezen voor de Experience

Nürburgring?

De mogelijkheid voor rijden op een circuit zijn er trouwens op bijna elk circuit. Voor wie in de grensregio met Duitsland woont: zo ver is de Nürburgring nou ook weer niet…

Mensen die bekend zijn op de Nürburgring weten dat ze normaal bij Apex terecht kunnen voor een breed assortiment aan huurauto’s voor op de Ring. Maar waarom zitten daar geen supercars tussen? Eigenaar van Apex: Robert Mitchell legt het voor je uit in onderstaande video.

Als je het geld hebt dan is de beste optie natuurlijk zelf een auto kopen, maar we snappen het als dat lastig is of dat je simpelweg zegt: voel eens aan je voorhoofd. Maar zoals je hierboven leest, dat hoeft niet te betekenen dat je nooit in een supercar kunt rijden: opties zijn er genoeg.

Met dank aan Bleekemolens Race Planet voor het ter beschikking stellen van de prijs!