De G-Klasse Cabrio keert officieel terug!

Beter laat dan nooit: Mercedes komt alsnog met een nieuwe G-Klasse Cabrio.

Vorige week schreven we dat de G-Klasse Landaulet terug is, maar… dat was geen officiële Mercedes. Het betrof een creatie van Brabus, met een prijskaartje van meer dan een miljoen. Dat is achterlijk veel geld, dus daarom kun je beter wachten op de officiële G-Klasse Cabrio. Die is namelijk ook in aantocht.

We krijgen de nieuwe G-Klasse Cabrio vandaag voor het eerst te zien. Daar hebben we geen spionagefotografen voor nodig, Mercedes is zo vriendelijk om zelf beelden te delen. Het prototype maakt zijn eerste testkilometers in Oostenrijk.

De reguliere G-Klasse Cabrio was tot en met 2012 leverbaar. Daarnaast was er ook nog de knotsgekke G650 Landaulet, met een verlengde wielbasis en portaalassen. Voor de nieuwe G-Klasse Cabrio kiest Mercedes weer een ander recept. Dit is in principe een normale G-Klasse met vier deuren, maar dan met een softtop.

Voorheen was er ook een G-Klasse met korte wielbasis, dus dat was toen een logische basis voor de cabrio. Mercedes had er natuurlijk voor kunnen kiezen om het chassis van de nieuwe G-Klasse in te korten, maar dat was kennelijk te veel moeite. Of misschien willen de klanten geen korte G-Klasse, dat kan ook.

Het brengt wel wat extra uitdagingen met zich mee qua stevigheid. De G-Klasse is een auto van 4,7 meter, dus daar kun je natuurlijk niet zomaar het complete dak vanaf halen. Wel blijven de B- en C-stijlen en deuren nog overeind, dat scheelt een hoop.

Mercedes laat verder nog geen details los. We weten dus niet wat voor motorvarianten er komen. De auto op de foto’s lijkt in ieder geval geen AMG te zijn, want we zien geen sidepipes en ook geen AMG-velgen. Waarschijnlijk gaat het om een G500, want een diesel cabrio is niet zo logisch. En een elektrische G-Klasse cabrio evenmin.

Mercedes laat wel de term ‘special edition’ vallen, dus waarschijnlijk gaat het om een gelimiteerde oplage. We kunnen dus rekenen op een stevig prijskaartje, maar deze auto zal in ieder geval goedkoper worden dan de Brabus.