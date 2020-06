Zwaar verlaagde Golf 8 maakt drempels onveilig

Ja joh. Met zo’n zwaar verlaagde Golf 8 schuif je alle drempels gewoon aan de kant.

Een van de meest populaire auto’s om te tunen is altijd de Volkswagen Golf geweest. Er zijn er heel erg veel van en er zijn altijd mensen die net even wat specifiekere wensen en eisen hebben dan de gemiddelde klant.

Golf-Tuning

Omdat er veel vraag naar is, is er ook veel aanbod. Dus overal zijn er adresjes waar je je Golf kan aanpassen naar je eigen smaak. Denk aan ABT, Oetttinger, Rieger, MTM, B&B en O.CT, bijbvoorbeeld. Maar de meeste producten van die tuners zijn vrij bescheiden: spoilertjes, verlagingsetjes en een beetje chippen.

Extremer

Wil je iets extremers, dan kun je bij Ingo Noak Tuning terecht. Deze tuner komt uit Duitsland en schroomt te meer ingrijpende tuning niet. Nog niet zo heel erg lang geleden kwam deze Golf VII straatracer voorbij.

Golf VIII

Nu hebben ze zich losgelaten op de VW Golf VIII. Net als bij veel andere tuners is Ingo Noak nog vol in ontwikkeling voor nieuwe onderdelen. Het eerste wat opvalt is de ophanging, want de Golf van Ingo Noak is zwaar verlaagd. Hoeveel verlaagd zeggen ze er niet bij, maar het is meer dan de gangbare 25 tot 35 mm.

Splitter

Het geheel aan de voorzijde wordt gecomplementeerd door de splitter onder de voorbumper. Dus de zwaar verlaagde Golf 8 was al laag en is nu nog lager. Aan de zijkant kun je de nieuwe sideskirts aanschouwen. Die maken de auto dikker en optisch nóg lager. Aan de achterzijde is er een diffuser gemonteerd. Op een Golf heb je zo’n voorziening écht nodig, dus goed dat ze bij Ingo Noak hierin voorzien.

Velgensets

Wat er gedaan is aan motorische of mechanische upgrades (naast de verlaging), wordt niet vermeld. Verder laat Ingo Noak zien dat de zwaar verlaagde Golf leverbaar is met diverse velgensets.