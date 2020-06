Autoblog advies: pure rijdersauto voor 60.000

Welke pure rijdersauto moet je kopen voor 60 mille? Team Autoblog zoekt het voor u uit!

Shoppen voor anderen is het leukste wat er is. Nu helpt het sowieso bij het maken van onze eigen auto’s (niet dat dat altijd goedkoop uitpakt). Naast het feit dat we onze lezers ermee helpen, geeft het ons een goed zicht op de markt. Win-win. Daarom onze hartelijke dank voor alle vele aanvragen die wij wekelijks binnenkregen. Helaas zijn het er veel te veel om te behandelen (de rubriek is 1 keer week), maar we doen ons best!

Zeker de aanvragen met een iets hoger budget spreken tot de verbeelding. Als je met andermans geld mag gaan shoppen wordt het leuker naarmate het bedrag stijgt. In dit geval stuurde Jan-Jacob ons een verzoekje.

Jan Jacob heeft er al een behoorlijke autocarriere op zitten. Op dit moment rijdt hij rondt in een Porsche Cayman. Dat bevalt hem uitstekend! Met name de rijbeleving en het zelf kunnen c.q. mogen c.q. moeten schakelen spreken hem erg aan. Op dit moment is hij aan het kijken voor een upgrade. Hij was er vrij duidelijk over: het moest een pure rijdersauto worden. Dus geen SL65 AMG of X6M, maar een sportauto.

De wensen en eisen van Jan Jacob in een tabel:

Huidige /vorige auto's: Porsche Cayman S (987)/E30 320i, Honda Civic, Mercedes-Benz A45 AMG, Audi S5 Cabriolet Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Privé Budget: €60.000 Jaarkilometrage: 10.000 km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Tijd voor een upgrade Gezinssamenstelling: Alleen Voorkeursmerken/modellen: Pure rijdersauto No-go modellen / merken: Iets met veel afschrijving

Gezien het budget en en het type auto, hebben we enkel yolo-auto’s in het lijstje staan!

Alpine A110 Pure

€ 59.990

2019

11.000 km

Deze gaat nog wel een beetje afschrijven, dus wat dat betreft voldoet ‘ie niet helemaal aan je eisen. Maar als je zoekt naar een pure rijdersauto, zijn er weinig betere auto’s dan deze Alpina A110. Het is een moderne auto met fabrieksgarantie en de laatste veiligheidsfeautures. De Alpine is zeker géén klassieker. De A110 is wel een klassieker in wording, want de A110 is een van de laatste auto’s die nog ‘ongefilterd’ rijdt. Ook bij normale snelheden in regulier verkeer heb jij veel meer lol dan de anderen. Het vermogen van 252 pk lijkt niet veel te zijn, maar vergeet niet dat de Alpine A110 eigenlijk heel erg licht is. Dat komt niet alleen de acceleratie ten goed, maar ook het bochten-gedrag en het remmen. Eigenlijk is de A110 de auto die Cayman ‘wil’ zijn.

Porsche 911 Carrera GTS (997)

€ 69.490 (Dld.)

2011

80.000 km

Als het een Porsche moet worden, dan is de Cayman GT4 inderdaad een geweldige auto. Helaas gaat het niet lukken voor 60.000 euro. Ook niet als het het budget wat ophoogt. In Nederland beginnen ze pas bij een ton en in Duitsland ben je ook minimaal 85 mille kwijt. Als je het budget toch iets hoger maakt en in Duitsland shopt, zoek dan de gaafste 911 GTS die je kan vinden. Een GT3 wordt lastig, laat staan een RS, maar een GTS is altijd de sweet spot van de 911-range (of eigenlijk elk model Porsche). De 997.2 is de laatste ‘echte’ 911, dus zonder elektrische stuurbekrachtiging en directe brandstofinjectie. Dat ‘faucht’ toch even wat lekkerder. Ga voor een handbak met achterwielaandrijving, zoals het bedoeld is. Dan is het meest een ‘pure rijdersauto’, alhoewel het voornamelijk een moderne Pure Porsche is.

Alfa Romeo 4C (960)

€ 54.895

35.000

2015

Als je een stapje heftiger wil dan de Cayman, kun je de Alpina A110 overwegen. Mag het nog wat ruiger, dan kom je uit op de Alfa Romeo 4C. De Alfa is nog wat exotischer en puristischer dan de Alpine, waarmee je in principe dagelijks zou kunnen rijden. Dat kan met de Alfa ook, maar het is even wat harder werken. Wat dat betreft is de 4C echt een pure rijdersauto. Naast rijden kun je er ook niet zo heel veel mee.

De Alfa heeft een groot voordeel en dat zijn de looks: het is een miniatuur exoot. Bijna een supercar. Qua prestaties kom je niets te kort en er is eventueel nog wat mogelijk als je gaat kietelen. Omdat de 4C zo licht is, is het effect van tuning nog groter. In Nederland staat er een handjevol van te koop. Kijk uit als je kiest voor de Spider, die is onnodig zwaar, wat het karakter van de 4C enigszins teniet doet.

BMW Z4 M Coupé (E86)

€ 57.750

2008

35.000 km

Aanvankelijk dachten we aan de BMW M2. Het is op dit moment het pretpakket. Voor 60 mille kun je zelfs enkele Competitions vinden. Hoe gaaf zo’n M2 ook is, het blijft natuurlijk een opgedirkte C-segmenter. In het interieur zie je dat duidelijk. Daarbij is de auto ook weer niet zó praktisch dat zijn modale roots echt voordelen bieden. Als laatste de afschrijving: die zal nog wel even plaats vinden. Daarom is een BMW Z4 M Coupe een topaanbieding.

Dit is nog een echte moderne klassieke sportwagen. Het is niet de snelste in dit lijstje, maar als je volgas geeft met die heerlijke zes-inmijn maakt dat je niet zo veel uit. Het is niet een ‘makkelijke’ auto om te rijden, maar juist de leercurve maakt de auto interessant. Echt een verfijnde sportwagen is het niet en om het potentieel uit de auto te halen moet je zelf aan de slag gaan: de remmen en het onderstel zijn niet helemaal M-waardig. Met een paar tweaks maak je er wel een pure rijdersauto van.

Nissan GT-R Black Edition (R35)

€ 59.950

2010

55.000 km

Net als met de Corvette is het te bizar voor woorden dat je voor 60 mille al in kunt stappen in een van de meest legendarische auto’s aller tijden. De Nissan GT-R is dat namelijk. Tijdens de introductie maakte de auto gehakt van alles wat er op de markt is. Dat geldt eigenlijk nog steeds. De GT-R is namelijk in dit budget het snelste wat je kan krijgen als het gaat om zoveel mogelijk disciplines: Autobahn, Nordschleife, dragstrip, McDrive: met de Nissan GT-R heb je altijd het juiste gereedschap bij je.

Wel even letten op de transmissie of die goed functioneert, dat was tot 2016 een aandachtspunt. Tuning is op zich geen probleem, mits het goed is uitgevoerd. Nog een voordeel: de Nissan GT-R is heel erg bruikbaar met een ruime kofferbak en achterbankje. Nadeel: het is ‘slechts’ een Nissan. Een Porsche sleutelhanger maakt meer indruk op de bartafel. Ondanks de techniek en het gewicht is de R35 wel degelijk een pure rijdersauto, knallen in een Nissan GT-R is nog altijd een heel fysieke bezigheid.

Chevrolet Corvette Z06 Z07 (C6)

€ 59.999

2010

60.000 km

Een van de meest onderschatte rijdersauto’s is de Corvette Z06. In een tijd dat we allemaal verlangen naar betere tijden en ‘puur’, ‘emotie’, ‘heritage’ en ‘beleving’ enorm belangrijk vinden, is dit de beste optie. De Z06 is namelijk nog een échte auto. Een briljante zevenliter V8 met slechts één nokkenas en zestien klepjes zorgt voor de aandrijving. Deze levert enorm veel vermogen (518 pk) en koppel. Het voordeel is dat deze motor alles heeft: directe gasrespons, de mogelijkheid om toeren te maken, enorm veel koppel én een prachtig geluid.

De rest van de auto is ook indrukwekkend, alhoewel je de stoelen het beste door een setje Sparco’s kan vervangen. Betrouwbaarheid is uitstekend, verbruik valt heel erg mee. Wel heeft de auto een rauw randje, maar ja: dan kun je wel in zeven en een halve minuut over de Nordschleife knallen. Ook leuk: in het budget heb je een van de laatste exemplaren.

Caterham Super 7 Superlight R500

€ 55.000

2010

25.000 km

Als je zo puur mogelijk wilt rijden, moet je gaan kijken naar de lichtgewicht straatracers. Auto’s met een kentekenplaat die zich als een vis in het water voelen op het circuit. Normaliter verwijzen we dan men door naar Donkervoort, maar die zijn bijzonder prijzig. Afschrijven doen ze bijna niet, maar dat betekent dat er eentje kopen ook lastig is. Voor 60k heb je een D8 met 180 pk uit 2001. Op zich erg leuk, maar een jongere en explosievere Caterham behoort ook tot de mogelijkheden. De R500 met getunede cosworth motor is pure gekheid op wielen. De kans dat je deze auto ooit ‘echt’ onder de knie hebt, is vrij klein, maar dat maakt de auto erg boeiend en interessant. Zie het als tegenovergestelde van een Audi A6 diesel.

Audi R8 4.2 FSI quattro (Type 42)

€ 62.950

2009

85.000 km

De meest exotische auto in het lijstje is… een Audi. De R8 is een van de meesterwerken van Audi de afgelopen 20 jaar. Nee, het is niet een Gallardo met een Audi logo erop getekend (of andersom). De R8 is groter en heeft een kleinere motor. Dat klinkt nog niet veelbelovend. Het mooie is de balans van de auto. De R8 doet namelijk alles perfect. Qua pure snelheid valt het relatief tegen, een Nissan GT-R kun je onmogelijk bijhouden en ook een BMW M4 moet je voorbij laten gaan.

Maar qua besturing, handling, remmen en met name de finesse die de Audi R8 toont in die disciplines is indrukwekkend. De R8 heeft vierwielaandrijving, maar het meeste vermogen gaat naar de achtwielen. In de regen met ESP uit kun je ook prima met de kont spelen. Nadeeltje: het uiterlijk, de R8 wordt erg slecht ‘oud’, dus ga voor een zo origineel mogelijke, het liefst in een kleurtje. Ga voor de handbak. De R Tronic is een beetje ‘meh’, terwijl de handbak juist erg goed is.

Lotus Exige Sport 350 (S3)

€ 67.500

2018

30.000 km

Puur, puristisch, sensaties, rauw, onversneden. We willen het allemaal en kopen uiteindelijk een dikke Mercedes of BMW. Maar als je écht een sportieve, pure rijdersauto wil, dan is Lotus de enige optie. Veel leuker dan de Lotus Exige worden ze niet, zeker niet als je ziet dat deze generatie in de buurt komt van het budget. Als het gaat om stuurgevoel en sensaties is er eigenlijk niets wat erbij in de buurt komt. Ondanks de acceptabele prijzen, zijn ze erg exclusief. Ook leuk: Lotus is een merk voor de echte petrolhead, niemand koopt een Lotus voor ‘de pats’, alhoewel je absoluut opvalt. Zeker als je kiest voor een opvallende kleur, die goed te vinden zijn. Lotus-rijders doen niet zo veel aan grijstinten.

Ferrari 360 Modena F1 (Tipo F131)

€ 75.000

2002

95.000 km

De Ferrari 355 is een stuk fraaier, de 360 is aanzienlijk moderner. Met name qua bouwkwaliteit, rijeigenschappen en veiligheid is het een veel geavanceerdere auto. In het budget vind je alleen exemplaren ‘met wat werk’. Dat betekent voor een Ferrari meteen erg veel geld, waardoor je meteen 10 tot 15 mille boven die 60.000 kan optellen om een normale 360 te krijgen.

Om het allemaal rijdend te houden ben je veel meer kwijt dan bij een Porsche Cayman, dus die aanschafprijs is slecht een deel van het verhaal. Daar krijg je dan wel een exoot voor terug met magistrale V8 en puike rijeigenschappen. Ook leuk, het is een van de laatste Ferrari’s waarbij het prestatiepotentieel redelijk binnen de perken blijft. Niet dat de 360 Modena langzaam is (integendeel), maar je kan er best een beetje mee spelen zonder dat je direct hoogst illegaal bezig bent.