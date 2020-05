Ingo Noak GTI TCR is een ware straatracer

Met de Ingo Noak GTI TCR is het potentieel iets beter zichtbaar. Mag toch wel?

Als het gaat om de beste voorwielaangedreven top hatchbacks, vergeten we nog weleens de Volkswagen Golf GTI TCR. Dankzij auto’s als de Honda Civic Type-R, Renault Mégane Renault Sport Trophy en Hyundai i30 N Performance sneeuwt ‘ie een beetje onder.

TCR

Zonde, want het is een zeer bijzondere en flink aangepakte hot hatch. Misschien dat Volkswagen iets meer had moeten doen aan het uiterlijk van de Golf GTI TCR (formerly known als Golf GTI Clubsport). Dat is ten opzichte van het basis model bijna identiek, op wat kolderieke stickers na.

Bijna hetzelfde

We zullen het even laten zien met een voorbeeld. Hierboven zie je een afbeelding van de standaard Golf GTI Performance. Op zich prima, maar een beetje braaf. Dan hebben we hieronder een afbeelding van de Golf GTI TCR. U ziet: bijna hetzelfde. Ondanks alle moeite die erin is gestoken.

Zwaar aangepaste

De Golf GTI TCR is namelijk niet een GTI met een chip, maar een zwaar aangepaste Golf. Het gehele onderstel is herzien, de veren en dempers zijn nieuw, er is een nieuw aluminium subframe aan de voorzijde, de wielen zijn lichter en de geometrie is anders. Zelfs de motor is niet gelijk. Kortom, als je een Golf GTI TCR wenst, dan zou het goed kunnen dat er net even iets meer visuele verschillen zijn met het standaardmodel.

Ingo Noak

Daar komt daar deze Ingo Noak GTI TCR om de hoek kijken. De tuning is in dit geval zuiver cosmetisch. Dankzij de subtiele doch effectieve bodykit ziet de Golf GTI TCR er nu ook uit als een auto met circuit-genen. Er is een spoilerlip c.q. splitter voor de voorbumper. Aan de zijkant zien we sideskirts óp de sideskirts. Het is een beetje dubbelop, maar ergens staat het ook weer gaaf.

Diffuser

Aan de achterzijde zijn ze bij Ingo Noak iets heftiger te werk gegaan. Er zijn nieuwe uitlaatpijpen aan de diffuser is een stuk geprononceerder. Nu is een diffuser op een straatauto pure kolder, zelfs op een quasi-circuit auto als deze. Nee, met zo’n diffuser ben je niet Ross Brawn in 2009, het ziet er alleen zo uit.

Rotiform

Dan zijn er nog twee heel erg zichtbare modificaties aan deze Ingo Noak GTI TCR. Ten eerste zijn daar de wielen. Het zijn gesmede lichtmetalen velgen, dus lichter en sterker dan de standaarditems. Zo komen van de firma Rotiform en doen hun best om op klassieke BBS-velgen te lijken, dankij het gouden kruisspaak-design. Ook staat de Golf GTI TCR van Ingo Noak dichter op de grond. Wellicht iets te veel om effectief te zijn op het circuit.

Standaard

In technisch opzicht is de getunede Ingo Noak GTI TCR standaard. De 2.0 TSI motor levert 290 pk en 370 Nm, waardoor je in 5,6 seconden naar de 100 km/u knalt en door kunt denderen tot 250 km/u. Gezien het feit dat deze EA888-unit gewoon een teruggeschroefde Golf R-motor is, betekent dat extra vermogen zeer eenvoudig is op te wekken.

Extra Pferden

Het mooie van tuning is natuurlijk dat je zelf kunt bepalen hoe gek je het wil maken. Dus als je de Ingo Noak GTI TCR iets minder laag wilt, echte BBS-velgen in plaats van de Rotiforms en een beetje extra Pferden, dan kan dat natuurlijk ook. Alle onderdelen zijn per direct beschikbaar.