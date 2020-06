APR RS6 Avant heeft lekker veel vermogen

De APR RS6 Avant is beter dan het origineel, want van meer vermogen wordt een auto altijd beter.

De Audi RS6 is nu een paar maandjes beschikbaar en we zien dat veel tuners er eentje onder handen genomen hebben. Het is een enorm populair tuningsobject.

Zo kon je vanochtend zien wat @Wouter vindt van de ABT Audi RS6-R. Maar ABT Sportsline is natuurlijk niet de enige Audi RS6-tuner. Ook bedrijven als Wheelsandmore, Mansory en MTM hebben leuke spulletjes om de RS6 sneller en dikker te maken.

APR

De meest recente toevoeging aan dit lijsjte is de de APR RS6 Avant. Wat is er zo bijzonder aan APR, hoor ik u denken? APR staat voor Audi Performance and Racing en werd in 1997 opgericht in Opelika, Alabama. Destijds was de A4 B5 hun eerste project. In de tussentijd is het uitgegroeid tot een serieuze tuner. Eentje die voor heel veel verschillende snelle Audi’s gave upgrades beschikbaar maakt.

90%

Het is zo’n tuner waarbij 90% van de tuning functioneel en technisch is. De overige 10% zijn optisch. Gek genoeg hebben we bijna nooit een APR RS6 Avant gezien. de reden daarvoor is heel erg simpel: er is nooit een RS6 Avant geleverd in de VS. In 2003 is heel even de RS6 sedan verkocht, maar een stationwagon behoorde niet tot de mogelijkheden aldaar.

RS6

Nu wel! APR heeft zijn auto in december besteld en eindelijk is ‘ie dan gearriveerd. De auto wordt in eerste instantie gebruikt als studieobject om onderdelen voor te testen en ontwikkelen. De auto is helemaal uit elkaar gehaald, zodat de tuner precies weet wat de zwakke en sterke punten zijn van de auto en hoe ze eraan kunnen werken.

800 PK

Omdat ze het niet kunnen laten hebben ze al de eerste upgrades in de aanbieding. Ze hebben wat gerommeld met de motor en hoppatee: 800 pk staan klaar om over vier wielen verdeeld te worden. Qua uiterlijke wijzigingen hebben ze zich ook nog ingehouden. Er zat wat stickertjes gemonteerd in de grille, op de motorkap en het voorscherm. Gek genoeg ziet het er heel aardig uit.

Updates

Verwacht geregeld nieuwe updates over de APR RS6 Avant te zien. Veel producten van APR zijn ook leverbaar in Nederland. Diverse tuners maken gebruik van APR-onderdelen en is er in Tilburg een Nederlandse dealer waarbij je op termijn terecht kunt voor zo’n dikke APR RS6 Avant.

Fotocredits: APR