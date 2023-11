Zware gridstraf voor Sainz vanwege putdeksel

Carlos Sainz is zwaar de klos omdat ze in Las Vegas de baan niet op orde hadden.

Stiekem is het gewoon grappig: de Grand Prix van Las Vegas is enorm opgehypt door de Formule 1 en vervolgens begint het weekend dramatisch. Zoals je vast al hebt meegekregen duurde de Eerste Vrije Training maar acht minuten omdat er een putdeksel los lag.

Dit was vooral heel vervelend voor Carlos Sainz, die zijn hele aandrijflijn aan gort reed. Teambaas Fred Vasseur was dan ook behoorlijk pissig tijdens de persconferentie van de teambazen en noemde het “onacceptabel”. Naast Sainz was ook Ocon slachtoffer van het putdeksel.

Voor Sainz en Ferrari krijgt dit incident nu nog een heel vervelend staartje. Er moest namelijk een hoop vervangen worden, waaronder zijn Energy Store. Omdat dit zijn derde ES is voor dit seizoen betekent dit een gridstraf van 10 plaatsen.

Dit gebeurde natuurlijk volledig buiten de schuld van Ferrari om. Het team heeft daarom gevraagd om een uitzondering te maken. De FIA geeft toe dat het om “hoogst ongebruikelijke externe omstandigheden” gaat, maar toch zijn ze onverbiddelijk: regels zijn regels.

Carlos Sainz gaat morgenavond dus in het gunstigste geval vanaf P10 starten. Daarmee zal het humeur van Vasseur er niet op verbeterd zijn.