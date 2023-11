Perez waarschuwt: winst Red Bull in Las Vegas is geen zekerheidje

Perez waarschuwt alvast, Red Bull vooraan staat helemaal niet bij voorbaat vast.

Komend weekend is een primeur in de Formule 1, de eerste race in Las Vegas. Je weet wel, dat Sodom en Gomorra in de woestijn van Nevada waar gokken en prostitutie hoog op een voetstuk staan. En vergeet de drank en drugs natuurlijk niet, ook legio te krijgen daar.

En daar gaan ze komend weekend dus voor het eerst rondjes rijden in de snelste auto’s ter wereld. En omdat het in de woestijn is, zal het wel bloedverziekend heet zijn.

Niet dus. Het wordt koud, een graad of 5 misschien wel.

Winst Red Bull in Las Vegas is geen zekerheidje

En dat is een van de zaken die het haast onmogelijk maken om te voorspellen wie de race gaat winnen. Zegt ook Sergio Perez. Hij zegt namelijk dat het helemaal geen zekerheidje is dat Red Bull gaat winnen.

De banden van Pirelli zijn namelijk helemaal niet geschikt voor koud weer en het is natuurlijk ook niet zeker hoe de Red Bull zich gaat gedragen op het Amerikaanse asfalt.

Ook de data die uit de simulator komt kan de teams niet voorbereiden op wat er komen gaat. Simpelweg omdat de data er niet is. Nou heeft Red Bull er ooit in een verleden wat kilometers gemaakt, dus moeten ze het met de gegevens van die ritjes doen.

Kortom, het wordt een tombola, een loterij en net zo onvoorspelbaar als een spelletje roulette.

Wat dan wel weer toepasselijk is voor een race in Las Vegas.