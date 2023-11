Luister vanmiddag mee met Het Nationale Autodebat!

Vanmiddag gaat het debat over auto’s.

Politici hebben het niet over auto’s. Dat is althans wat de RAI Vereniging deze week beweerde. De juistheid van deze stelling valt te betwijfelen, maar we weten in ieder geval zeker dat er vanmiddag wél over auto’s gedebatteerd wordt. Dan vindt namelijk Het Nationale Autodebat plaats, waar ook onze eigen Wouter bij betrokken is.

Het Nationale Autodebat wordt georganiseerd door BNR en de Bovag en vindt plaats in het Bovaghuis in Bunnik. Uiteraard is dit debat live te beluisteren via BNR. Om 15.00 hoor je vandaag in plaats van de Nationale Autoshow met Wouter en Meindert, het Nationale Autodebat met Wouter en Meindert.

Bij het debat schuiven vier politici aan: Habtuma de Hoop van GroenLinks-PvdA,

Wytske Postma van NSC, Aukje de Vries van de VVD en Faissal Boulakjarm van D66. Zij zullen met elkaar in debat gaan over belangrijke autogerelateerde thema’s.

Welke thema’s zijn dat dan? Dat kunnen we ook alvast verklappen. Er staan vier onderwerpen op de agenda. Als eerste de betaalbaarheid van autorijden. Heel leuk, al die dure EV’s, maar hoe kan de overheid auto’s betaalbaar houden?

Uiteraard komt ook rekeningrijden aan bod. Dit is het tweede thema. Als derde staat het onderwerp infrastructuur op de agenda. Daarbij zal het concreet gaan over het aanleggen van nieuwe wegen, wat door stikstof is stilgelegd. Last but not least zal er gesproken worden over veiligheid. In dat kader zal ook de maximumsnelheid de revue passeren.

Genoeg stof om over te debatteren dus. Je kunt het vanmiddag allemaal horen, als je om 15.00 inschakelt op BNR!