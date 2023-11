Verstappen vindt Las Vegas 99% niets

Verstappen vindt Las Vegas niet echt een denderende keuze, zoveel is duidelijk.

De combinatie van Las Vegas en Formule 1 is geen nieuwe, maar wel een vreemde. Natuurlijk, in beide gevallen is vermaak de achterliggende gedachte, maar in de Formule 1 heb je te maken met getalenteerde coureurs en honderden superslimme en eloquente engineers. Las Vegas is niets meer dan een fopstad vol protserige hotels en casino’s.

Het is dan ook een vreemde gewaarwording om Max Verstappen te zien in Las Vegas. de nuchtere hollander in de meest nietszeggende stad ter wereld. Dat is een beetje hetzelfde als @jaapiyo op blind date met Greta Thunberg (die meer op Gretta Duisenberg begint te lijken maar dat terzijde).

Verstappen vindt Las Vegas helemaal niets

Waar Lewis Hamilton een beetje pracht en praal wel kan waarderen, is het voor Max ‘another day at the office’. En dan niet zo’n dag dat alleen je favoriete collega’s aanwezig zijn en de hoofdredacteur gevulde koeken heeft meegenomen. Nee, zo eentje waar je al tegen opziet.

Gisteren bij de openingsceremonie vond Max dat de coureurs er uitzagen als ‘clowns’. Daarbij noemde hij de GP van Las Vegas 99% show en 1% een sportevenement. Dat liet hij wetens tijdens de persconferentie voorafgaand aan het raceweekend:

Ik hou niet van alle dingen eromheen. Ik kijk ernaar uit om te proberen het beste te doen wat ik kan, maar ik kijk er niet naar uit. Max Verstappen, weet hoe hij een evenement moet promoten.

Kortom, Verstappen vindt Las Vegas niet de meest geschikte F1-locatie, zoveel is duidelijk.

Alles gebeurt ietsje eerder op Vegas, normaal is de persconferentie pas op donderdag. Het is Las Vegas en vanwege het tijdsverschil wordt alles naar voren geschoven. Dit betekent dat de coureurs op zaterdagavond racen (wat bij ons dan zondagochtend is).

En de baan dan?

Maar vind Verstappen de baan layout dan wel leu? Want soms zijn de ceremonies eromheen verschrikkelijk, maar kun je wel racen. Nou, daar is de Nederlander vrij duidelijk over:

Ik vind het niet zo spannend. Voor mij is een stratencircuit al niet zo spannend, zeker niet met deze nieuwe auto’s, te zwaar. Ook als je weinig grip hebt, helpt dat niet. Natuurlijk ziet de omgeving er geweldig uit als je op The Strip rijdt, maar de indeling zelf is niet de meest opwindende. In F1-auto’s is het veel leuker met veel snelle bochten en hier in de buurt zijn er niet zoveel snelle bochten. Max Verstappen, heeft er gewoon echt geen zin.

Je hoeft overigens geen medelijden te hebben. Verstappen wordt natuurlijk vorstelijk betaalt voor zijn kunsten, waarover hij geen belasting hoeft te betalen.

Kortom, het gaat weer een leuk weekend worden!