Wil jij je eigen tankstation hebben? Sla dan nu je slag!

Als je altijd al je eigen tankstation wilde hebben, moet je goed opletten. Binnenkort kun je je slag gaan. Maarrrr…. je moet wél veel geld meebrengen.

Voor sommigen is het een langgekoesterde droom; het bezitten van een eigen tankstation. Het liefst een heel groot tankstation langs de snelweg. Alleen is het verdraaid lastig om zo’n ding in bezit te krijgen.

Voor die mensen heb ik goed nieuws. Binnenkort wordt het tankstation Ruyven langs de A13 bij Delfgauw geveild. Als je het hoogst biedt, mag jij het de komende jaren uitbaten. En helemaal mooi, er zit een KFC in dit tankstation. Dus dan kun je zeggen dat je ook je eigen fastfoodtoko hebt. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, toch?

De huurrechten worden geveild

Maar goed, laten we die beide beentjes weer even op de grond zetten. Het klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn. Ja, je kunt het tankstation gaan uitbaten, maar heel makkelijk zal het jou als particulier niet worden gemaakt. Het wordt vooral een dure grap.

Het Rijk is namelijk de eigenaar van de grond waar het tankstation op staat. En in al haar goedheid heeft datzelfde Rijk bepaald dat jij die grond mag huren. Maar daar moet je wel flink voor lappen. En dan bedoelen we ook echt flink.

De huurrechten van de Shell langs de A4 bij Hoofddorp bijvoorbeeld werden vorig jaar namelijk voor ruim 27 miljoen euro gegund aan de hoogste bieder. En na 15 jaar moet deze opnieuw bieden. Want zo gaat dat bij alle tankstations, na 15 jaar moet er weer geboden worden op die huurrechten.

Boter bij de vis, dus zonder hypotheek

Dat is een volgend probleem. Mocht je willen meebieden op dit tankstation, dan moet je cash kunnen betalen. Of je mag het overschrijven, maar je moet het geld in bezit hebben, je mag er geen hypotheek op vestigen. En daardoor vallen al veel mensen af.

Ik weet niet hoeveel jij vrij besteedbaar op je bankrekening hebt, maar het lijkt me sterk dat het meer dan 27 miljoen is. Net zoals de meeste mensen. Bovendien moet je door de toelatingsprocedure komen. Daarin wordt gecheckt of je wel genoeg geld hebt, maar ook of je een fatsoenlijke partij bent. Dat tweede lukt vaak wel, alleen die miljoenen…

Dus gaat de buit naar een groot bedrijf. Een Shell, of Esso ofzo. Zoals zo vaak.

Terug naar tankstation Ruyven langs de A13

De kans is groot dat de huidige eigenaar dit tankstation de komende jaren ook mag uitbaten. Die hoeft namelijk maar 30% van zijn eigen bod te betalen. Dat zit zo, het systeem van huurrechtenveiling bestaat nog niet zo lang. Als de rechten voor een tankstation voor de eerste keer worden geveild, krijgt de huidige eigenaar dus die korting.

Dit omdat een eigenaar vroeger eeuwigdurend huurrecht had en het wel heel zuur zou zijn als ze dat zomaar helemaal in 1 klap zouden afnemen. Over 15 jaar, als alles open ligt, moet iedere bieder hetzelfde betalen. Dus wellicht is je kans dan groter, nog even geduld. sowieso kun je nog even wat sparen in die tijd.

Wie dit tankstation de komende jaren mag uitbaten en hoeveel ervoor is betaald, weten we op de tweede woensdag van september, dan is de veiling.

We zijn benieuwd.

Via AD