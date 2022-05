BMW XM krijgt niet meteen die beloofde 750 pk

BMW heeft nieuwe informatie gedeeld over de XM. Voor de krachtigste SUV in zijn ultieme vorm moet je geduld hebben.

Natuurlijk moeten ook de sportieve divisies eraan geloven. Onder andere M, AMG en Audi RS zullen de komende jaren met hete EV’s komen. Nog voordat het zover is lijkt er eerst een tussentop gemaakt te worden in vorm van de plug-in hybride. Mercedes-AMG deed dat recent met de GT 4-Door 63 S E Performance. BMW doet dat met de XM.

De deels elektrische auto van BMW M is dus die XM. In het najaar van 2021 onthulde de sportieve tak van BMW een concept. Inmiddels hebben diverse media mogen rijden met een prototype. Daarbij heeft BMW kersverse informatie bekendgemaakt over het model.

Met de onthulling van de BMW XM werd gesproken over 750 pk en 1.000 Nm koppel. Dat vermogen werd gehaald uit een combinatie van een 4.4-liter grote V8 met turbo’s en een elektromotor. Met deze cijfers is het al de krachtigste SUV. De XM geeft onder andere de Aston Martin DBX707 en de Porsche Cayenne Turbo GT het nakijken.

Met de lancering van de BMW XM, eind 2022, hoef je echter niet meteen dit topmodel te verwachten. De Duitse autofabrikant heeft bekendgemaakt dat er eerst een mildere variant van de XM op de markt komt. Deze krijgt 650 pk en 800 Nm koppel. Niet dat het tegenvallend rijden is met dit systeemvermogen, maar wie meer wenst zal geduld moeten hebben.

BMW XM interieur

Het vlaggenschip met 750 pk en 1.000 Nm koppel zoals gepresenteerd met het concept volgt pas in een later stadium. Er zal een periode van mogelijk een halfjaar tot een jaar zitten tussen de lancering van de XM en deze nog gepeperde variant.

Daarnaast heeft BMW M gezegd er niet het label Competition op te plakken. Dat is een interessante. Op de topmodellen van M wordt steevast Competition gebruikt. Denk aan onder andere de huidige M3, M4, M5 en M8 Competition. Het topmodel van de XM krijgt een andere benaming. Wat precies laat BMW M nog niet weten.