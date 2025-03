Zwarte 918 op Nederlands kenteken laat zich voor het eerst zien

De Spot van de Week is deze keer een hypercar uit Stuttgart.

Een hypercar koop je meestal niet als daily driver, dus sommige van deze auto’s op Nederlands kenteken laten zich niet vaak zien. Zo kwam @spotcrewda een zwarte 918 Spyder tegen die al sinds 2022 op kenteken staat, maar nu pas voor het eerst gespot wordt.

Zomaar een 918 Spyder tegenkomen, daar gaat je hart sowieso wel sneller van kloppen als spotter. Zeker als het op een willekeurige ochtend is in februari. @spotcrewda kwam deze auto tegen op de snelweg in de buurt van het Limburgse Born.

Icoon

De 918 Spyder is een van de posterauto’s van het afgelopen decennium, samen met de rest van de Heilige Drie-eenheid natuurlijk. Het was vanaf dag één al duidelijk dat dit een icoon zou worden. Dat zie je ook terug in de prijzen, die alleen maar stijgen. In november werd een fabrieksnieuw exemplaar geveild voor €2,59 miljoen. Dat is wellicht ook de reden dat deze auto weinig buiten lijkt te komen.

15 jaar oud design

Geloof het of niet, maar het design van deze auto is alweer 15 jaar oud. Porsche onthulde de 918 Spyder Concept namelijk in 2010 en deze ging in 2013 zonder grote wijzigingen in productie. Alleen de uitlaten werden verplaatst van de zijkant naar de bovenkant.

Qua techniek is de 918 ook nog steeds up-to-date, met zijn V8 hybride aandrijflijn. Deze levert een systeemvermogen van 887 pk. Daarmee is het tot op de dag vandaag de snelste Porsche. Op zich ook logisch, aangezien er nog geen opvolger is. De 992.2 Turbo S (wat een hybride wordt) gaat potentieel wel heel dicht in de buurt komen.

918’s in Nederland

Er staan op dit moment 18 Porsche 918’s op Nederlands kenteken, wat nog best een indrukwekkend aantal is. Dit is een van de drie exemplaren die uitgevoerd is in zwart. Zoals gezegd hadden we deze auto nog niet eerder gezien, terwijl ‘ie toch al bijna 3 jaar op kenteken staat.

Kortom: een topspot, en dat op een koude ochtend in februari. @spotcrewda heeft daarmee dubbel en dwars de Autoblog Spot van de Week verdiend. Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek!

Let op: als je wat gespot hebt op wintersport maak je ook kans op een Autoblog goodiebag. Vermeld in de beschrijving #wintersportspot2025 als je mee wil doen aan deze actie!

Bekijk alle foto’s van deze 918 Spyder op Autoblog Spots!