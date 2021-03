Zyrus Taycan Turbo is dik, maar heeft geen S - Autoblog.nl

Maar de Zyrus Taycan Turbo is wel dikker dan de S.

Ergens blijft het vreemd. Nee, niet dat Porsche de toevoeging ‘Turbo’ bedenkt voor een auto die alles heeft, behalve een turbo. Daar moeten we ons even overheen zetten. Het gaat nu eigenlijk vooral om het verschil tussen de ‘S’ en de, eh, ‘niet S’. In heel veel gevallen is het gewoon een beetje uitrusting en software die is ingeperkt.

In veel gevallen zijn de getunede versies ook op basis van ‘de dikste’. Maar dat hoeft dus niet. Zo maakt het niet uit of je een 911 Turbo of 911 Turbo S hebt voor Ruf, de legendarische tuner haalt in beide gevallen 745 pk en 995 Nm eruit. Voor Zyrus maakt het ook niet uit, want hun laatste project is ook geen ‘S’.

Noorwegen

Het gaat om de Zyrus Taycan Turbo. De tuner uit Noorwegen zien we af en toe voorbij komen en vaak is het vakwerk. Zo ook ditmaal. Ze hebben zich voornamelijk gericht op een dikke bodykit. Zeker in combinatie met het Indisch rode lakwerk ziet het er geweldig dik uit.

De gehele bodykit is van koolstofvezel. De splitter is in kleur meegesproken, maar gelukkig is er voldoende zichtbaar carbon. Er zijn nieuwe skirts, een achterspoiler-lip en uiteraard een verplichte diffusor. Origineel is het allemaal niet, maar het ziet er zeer strak uit. Zeker met de niet al te subtiele verlaging.

Prijs Zyrus Taycan Turbo

Het geeft de iets te cleane Taycan-looks net even wat meer schwung en uitstraling. Je kunt de bodykit ook bestellen op de gewone Taycan, Taycan 4S of de Taycan Turbo met een ‘S’. De rode kleur is normaal gesproken standaard op een 718 of 911, maar het is een speciale Porsche Exclusive-optie op de Taycan. De velgen zijn 21″ Exclusive Design-wielen met carbon blades. Die kosten bij Porsche 8.412 euro per set.

Het enige nadeel van de Zyrus Taycan Turbo: hij gaat niet sneller dan het origineel. De prijs voor al dit moois: 16.900 euro.