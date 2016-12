5 auto’s in de fik gestoken in Culemborgse wijk

Afgelopen nacht was het weer zover.

Als autobezitter en inwoner van Culemborg zijn het onzekere tijden. Staat je geliefde bolide niet in een garage dan kan het zomaar zijn dat deze de volgende dag uitgebrand op de stoep staat. De gemeente in Gelderland kampt al een langere tijd met autobranden.

Ook afgelopen nacht was het weer raak. Maar liefst vijf auto’s werden in brand gestoken. Deze stonden allemaal geparkeerd in de wijk Terweijde. Eerder op de avond brandde een leegstaand oud zwembad uit. De politie onderzoekt of de branden een verband hebben.

Het is de zoveelste autofik in de Gelderse gemeente. 2016 is goed voor tientallen autobranden in Culemborg. Vooral de wijk Terweijde is populair onder de brandstichter(s). Tot op heden zijn er nog een aanhoudingen verricht. We gokken dat de inwoners het inmiddels spuugzat zijn.

Foto: een eerdere autobrand in november te Culemborg, via Bernt van Dongen op Twitter