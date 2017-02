6 indrukwekkende supercars bij een en dezelfde dealer

Deze dealer heeft het goed bekeken. De showroom is één grote snoepwinkel voor de gemiddelde petrolhead.

Soms heb je van die autodealers waar het aanbod lijkt over te stromen van exclusiviteit. Amari in het Verenigd Koninkrijk is zo’n dealer. Met dit lijstje pikten we de meest bijzondere auto’s uit het huidige aanbod van de firma, en geloof ons, dit was geen gemakkelijke opgave. Zowel zeldzame supercars uit de jaren negentig als het modernere spul heeft Amari voor je klaarstaan. Een overzicht:

Lamborghini Murciélago LP670-4 SuperVeloce – 299.995 pond



Mocht je deze witte SuperVeloce niet bevallen dan heeft de Britse dealer ook nog een rood exemplaar staan. Deze witte heeft slechts 6.477 mijl op de teller staan en is stiekem zoveel stoerder dan zijn jongere broertje.

Porsche Carrera GT – 499.995 pond



Wat is een supercardealer zonder Carrera GT? Het iconische apparaat heeft bijna 30.295 km op de teller staan. Kent drie vorige eigenaren en is nummertje 128 van de 1270 gebouwde Carrera GT’s.

Ferrari FXX – Prijs niet bekend



Volgens de dealer de enige straatlegale FXX op onze planeet. Een prijs wordt niet genoemd omdat je mogelijk moet happen naar zuurstof als je het te horen krijgt. 1.300 mijl staat er op.

Jaguar F-Type Project 7 – 179.995 pond



Een speciaaltje van Jaguar maar niet zó speciaal dat het zorgt voor een prijsbel. Met 60 mijl hagelnieuw.

Lamborghini Countach 25th Anniversary – 334.995 pond



Onder andere bijzonder (duur) omdat rechtsgestuurd. Heeft 15.548 kilometer ervaring.

Ferrari 458 Speciale Aperta – 599.995 pond



Een moderne Ferrari die prijzig is want: laatste natuurlijk ademende V8 in een dergelijke uitvoering. Slechts 499 stuks werden van dit raspaardje gebouwd. Deze Aperta heeft nog maar weinig asfalt gezien want er staat 83 mijl op de klok.