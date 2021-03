Vluchtende Carrera GT crasher gaat vrijuit - Autoblog.nl

Daarmee bedoelen we de eigenaar van de Carrera GT, niet zozeer dat de Carrera GT liegt. Die kan er niets aan doen. En volgens de rechter liegt er niemand. Handig.

Het leek eventjes heel erg spannend te worden voor ene Benjamin Chen. Een snelle zoektocht op LinkedIn leert dat er 1.200 mensen op deze planeet zijn met deze naam. Maar eentje daarvan heeft er waarschijnlijk een opzichte getunede Porsche Carrera GT. Sowieso is er maar eentje die ‘m ook gecrasht heeft. Kijk, dan ben je toch uniek!

Afgelopen jaar reed Benjamin Chen zijn Gemballa Mirage GT kort. De Mirage is een fout getunede Porsche Carrera GT. Chen reed vijf auto’s aan gort in april 2020. De dag dat hij werd aangehouden, bleek hij onder de invloed te zijn van diverse verdovende middelen. Inderdaad, een beetje Wolf of Wallstreet-esque.

Niet bewezen geacht

Ondanks dat Chen te zien is in alle filmpjes op de sociale media, zou je kunnen aannemen dat de rechter het bewezen acht dat Chen ook daadwerkelijk achter het stuur zat. Echter, de openbaar aanklager lijkt voornemens om de zaak te laten gaan. Dat meldt Road & Track. Er kan namelijk volgens de rechter namelijk niet bewezen worden dat Benjamin Chen ook daadwerkelijk in de auto zat.

Benjamin Chen werd beroemd c.q. berucht met de video’s die online kwamen te staan. Daar is te zien dat hij met enorme snelheid diverse auto’s raakt. Iedereen plus zijn ouders (vader en moeder) hebben deze video’s inmiddels gezien. Mocht je ‘m gemist hebben, we zullen ‘m even onderaan plaatsen:

Gemballa Mirage GT

Overigens, die ‘Gemballa Mirage’ was ook een enorme farce. Aanvankelijk was het de bedoeling om van die auto een 1.000 pk sterke hypercar te maken. Dankzij twee turbo’s moest het vermogen flink opgekrikt worden. Zover kwam het nooit. Het mislukte wegens te weinig financiële middelen voor de ontwikkeling.

Gemballa zat destijds al in een redelijke neerwaartse spiraal. Uiteindelijk werd het een bodykit met een sportuitlaat voor de Carrera GT. Destijds wilde Gemballa er 25 van gaan bouwen met 670 pk. Beide opgaven zijn nooit, eh, ‘bewezen geacht’. En gaat over tot de orde van de dag.