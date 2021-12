Hoeveel heb jij over voor deze gecrashte Carrera GT?

Deze Porsche Carrera GT is niet helemaal in showroomconditie, maar daar is nog wel wat aan te doen. Of zouden er nog lijken uit de kast komen vallen?

Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje, maar als je in een Porsche Carrera GT rijdt is dat hoekje nog een stuk kleiner. Dit is nog een auto van het oude stempel, die de gemiddelde influencer waarschijnlijk geen dag heel zou kunnen houden. Maar ook als doorgewinterde bestuurder moet je altijd op je hoede zijn in een Carrera GT.

Helaas heeft de bestuurder van de Carrera GT die je hier ziet de auto niet intact kunnen houden. Wat er precies is voorgevallen weten we niet, maar het resultaat is duidelijk. De neus van de auto heeft een flinke optater gekregen.

De schade lijkt echter mee te vallen. Het is op het oog vooral de voorbumper die beschadigd is. We hebben weleens Carrera GT’s gezien die er slechter aan toe waren. Toch zou er weleens meer aan de hand kunnen zijn. Op het Rennlist-forum meldde namelijk iemand zich die zegt de eigenaar te zijn. Hij zegt dat ook de carbon fiber monocoque beschadigd is. Je hebt dus kans dat je niet klaar bent met een nieuwe voorbumper.

Dat zou ook verklaren waarom de auto nu als schadebak wordt aangeboden op Copart. Als je een Carrera GT hebt met alleen een kapotte voorbumper is dat normaalgesproken niet de meest interessante route, financieel gezien.

Betekent dit dat deze Carrera GT voor een prikkie weg gaat? Nou, daar lijkt het niet op. Het hoogste bod staat momenteel op $367.000 (omgerekend €324.000) en daarmee is de reserve price nog niet gehaald. En de veiling loopt nog negen dagen.

Aan de kilometerstand zal het overigens niet liggen, want er staat nog maar 8.384 mile op de klok. Dat is omgerekend 13.492 km, om precies te zijn. Daar zat helaas wel een metertje teveel bij.

Foto’s: Copart