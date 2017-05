6 tips om autodiefstal te voorkomen

Wees slim en voorkom een hoop ellende.

Er zijn maar weinig dingen zo vervelend als een autodiefstal. Je geliefde blik liefdeloos gestolen door tuig, niet wetende wat ermee gaat gebeuren. Door een aantal preventieve maatregelen te nemen kun je een diefstal eventueel voorkomen. Nemen deze tips door en doe er je voordeel mee.

1. Kies voor een garage

Jij ligt ’s nachts veilig in een bed, dus waarom je auto niet? Mocht je ruimte hebben dan is een aanbouw voor een garage aan huis geen overbodige luxe als je in het bezit bent van een bijvoorbeeld een snelle Audi. Gaat het om een hobby auto dan kan een plekje huren in een parkeergarage (of een garagebox) ook een mogelijkheid zijn. Even goed zoeken op het internet en je hebt voldoende aanbieders die voor een eerlijk tarief een slaapplek bieden voor je geliefde vierwieler.

2. Investeer in veiligheid

Dit kun je combineren met de eerste optie, of als je om wat voor reden dan ook niet beschikt over een garage, is het installeren van een alarm een uitkomst. Een stuurslot of een geavanceerd alarm kan een diefstal voorkomen. Een GPS-tracker in de auto is ook geen overbodige luxe. Je zult hier wel bij derden moeten aankloppen. Professionele dieven hebben vandaag de dag geen enkele moeite met het openen van auto’s in het duurdere segment met een standaard alarm.

3. Let op bij de verkoop van je auto

Een veelgemaakte fout. Regelmatig zie je dure bolides, aangeboden door particulieren, op occasionsites. Boeven zitten echter ook op Marktplaats. Maak dus foto’s op een andere plek met een andere omgeving dan waar de auto geparkeerd staat. Plaats ook niet je adres op het internet. Gebruik desnoods de naam van een ander dorp of stad om echt anoniem te blijven en spreek af op een openbare locatie.

4. Maak je auto niet aantrekkelijk voor diefstal

Een Ray-Ban, een laptoptas of de smartphone van de zaak nog in de auto? Niet doen. Het maakt de kans op een diefstal nog groter. Op een openbare parkeerplek zullen ze er niet zo snel met je auto vandoor gaan, maar schade aan je bolide is ook geen pretje en kan eenvoudig voorkomen worden. Keep it clean!

5. Connect met de app indien mogelijk

Deze tip gaat eigenlijk alleen op voor eigenaren van een moderne auto. Tegenwoordig kunnen diverse moderne auto’s verbonden worden met een app op je telefoon. De locatie kan iedere X aantal minuten worden opgevraagd, of je krijgt een seintje als de auto onverwacht wordt gestart.

6. Parkeer niet te afgelegen

Ben je van huis let dan goed op waar je de auto parkeert. Een afgelegen plek in het donker is ideaal werkterrein voor autodieven. Ze kunnen ongestoord te werk gaan en zonder getuigen is het bijna een onbegonnen zaak om je auto ooit nog terug te krijgen mocht deze gestolen zijn.

Foto via @shenkie op Autojunk