75% is tegen gebruik telefoon op de fiets

Maar jongeren vinden het een stuk minder problematisch om met hun telefoon vergroeid te zijn, zo blijkt uit een onderzoeksrapport van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu.

Als automobilist ken je het fenomeen waarschijnlijk wel: een fietser, meestal van middelbare school leeftijd of studerend, ogen stijf gericht op de telefoon ter hoogte van de navel, niet lettend op het verkeer rondom hem of haar. Als automobilist moet je maar om deze mensen heen zien te laveren, terwijl ze zich al alles behalve koersvast verplaatsen. Hinderlijk, laatst had ik nog te maken met drie kids van een jaar of vijftien die in driehoeksformatie op een net te smal landweggetje voor me bleven rijden, twee van hen zonder achterlicht, in het donker en niet doorhebbend dat er verkeer was dat hen voorbij wilde. Een dot gas met de koppeling ingetrapt verhielp dit probleem, maar vervolgens werd ik door de geschrokken toekomst van onze maatschappij natuurlijk uitgemaakt voor alles wat stinkt en een ziekte is.

Er is al een tijdje discussie over, maar nu heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoeksresultaten naar buiten gebracht over hoe dit probleem ervaren wordt door de maatschappij. Uit dat rapport blijkt dat 70% te maken heeft gehad met gevaarlijke situaties ten gevolge van het gebruik van een telefoon op de fiets. Een nog groter aandeel van de ondervraagden geeft aan dat wat hun betreft het gebruik van een smartphone op de fiets verboden mag worden. Let wel: we hebben het dan over het verbieden van het actieve gebruik van de telefoon tijdens het fietsen. Dus het bedienen van de telefoon zelf, maar niet het luisteren naar muziek of bellen met een handsfree-oplossing. Opmerkelijk is wel dat 40% van de ondervraagden ook een verbod daarvan best ziet zitten. Ook opmerkelijk is dat er nagenoeg geen verschil van mening bestaat over de kwestie tussen fietsers en automobilisten. Zestig procent is voor een verbod op het vasthouden van de telefoon, ook als deze verder niet bediend wordt op de fiets.

In de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar is het zo dat slechts de helft van de ondervraagden zich uitspreekt tegen het gebruik van de smartphone op de fiets, terwijl de rest een neutrale houding aanneemt of vindt dat het moet kunnen. In de andere leeftijdsgroepen is die verhouding heel anders, niet heel verrassend is dat 55-plussers bijna allemaal tegen het gebruik zijn: bijna 90% geeft aan het gebruik van de smartphone op de fiets onaanvaardbaar te vinden.

Het onderzoek is overigens uitgevoerd onder 554 mensen met een leeftijd van minstens achttien jaar. We durven er wel geld op te zetten dat de uitslag anders zou zijn als er een ondergrens van bijvoorbeeld 14 jaar gebruikt zou zijn. Er wordt overigens gewerkt aan een verbod op het gebruik van smartphones maar of dat goed te handhaven is, is een andere vraag.