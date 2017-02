AB-lezer vertelt over zijn ervaringen met de Camaro SS

Sinds enige jaren ben ik trouw Autoblog-lezer en sinds kort ook zo nu en dan reaguurder. Twee weken geleden was ik in de VS en ik had daar een ervaring die ik graag met jullie wil delen.

Eerst even een korte inleiding. Omdat ik Amerika-fan ben, ga ik daar zo’n twee keer per jaar heen voor een korte roadtrip. Ik kies steeds een andere bestemming, waardoor ik steeds een ander stukje Amerika kan ontdekken. Afhankelijk van de bestemming huur ik ofwel een SUV ofwel een cabrio. Omdat je bij de autoverhuurbedrijven niet een specifiek model huurt maar een bepaalde auto klasse, kan je er nooit helemaal zeker van zijn welke auto je krijgt.

Zo was er een paar jaar geleden nog een kans dat je in een Chrysler 200 cabrio terecht kwam in plaats van in een Mustang cabrio, waar op de site wel mee geadverteerd werd. Gelukkig kan je er vandaag de dag vrijwel zeker van zijn dat je of een Mustang, of een Camaro krijgt als je een cabrio (categorie STAR) boekt.

Toen ik in 2012 in Florida voor het eerst in een Mustang terecht kwam met de (toen nieuwe) 3.7 V6 motor met 305 pk, was ik zeer aangenaam verrast. Hij was vlot, vrij degelijk, klonk goed en de 6-traps automaat viel me alles mee. En bovenal vond ik hem gewoon ontzettend mooi. In de afgelopen jaren heb ik op meerdere trips van deze fijne motor mogen genieten, tot ik afgelopen oktober bij Avis in Las Vegas een mooie vrijwel nieuwe gele Mustang mee kreeg. Het was de 4 cilinder! Ik heb hem 5 dagen mogen uitproberen en hij heeft mij niet overtuigd. Het is overdreven om te zeggen dat ze de ziel eruit gehaald hebben, maar het voelt gewoon niet compleet.



Klik op het plaatje voor de video

Om dit soort verrassingen te voorkomen heb ik het op mijn laatste trip anders aangepakt en een Chevrolet Camaro SS gehuurd. Eén keer eerder had ik een Camaro SS, dat was in 2014. Ik was toen zeer onder de indruk van de lompe grote heerlijke motor (6.2 V8, 400 pk), maar vooral ook verbaasd over de waardeloze automaat die funest was voor zowel de acceleratie als de rijbeleving. Na meerdere verwoede pogingen lukte het ons om een 0-100 tijd te halen van iets boven de 7 seconden.

Toen ik hoorde dat Chevrolet een geweldige 8-traps automaat in de Camaro SS gelepeld heeft en de motor nu 455 pk levert had ik natuurlijk geen keus en moest ik deze testen. Hij zou in ongeveer 4 seconden van 0 naar 96 km/u moeten accelereren! Ik heb hem vier weken geleden bij Hertz geboekt als “Exotic car” en toen we arriveerden in Miami stond hij keurig gepoetst en vrijwel nieuw (zo’n 2.000 km gereden) te shinen. Top down en gaan dus.

Om te beginnen met de conclusie: het is ze heel aardig gelukt. In Nederland rijd ik in een 335i Cabrio en een F-150, waardoor ik een aardig beeld heb van hoe een Europeaan vindt dat autorijden hoort te zijn en hoe een Amerikaan daar over denkt. Deze Camaro is een geweldige middenweg. De auto is stijver dan ooit en heeft verbazingwekkend veel grip. De stoelen zitten goed, ook op lange afstanden. De automaat is on-Amerikaans goed en geeft het gevoel dat hij zonder moeite het koppel en vermogen aan kan. Wanneer je rustig aan het cruisen bent schakelt de auto vier cilinders uit. Dit gebeurt ongemerkt en bij de lichtste acceleratie doen ze alle acht weer vrolijk mee.



Klik op het plaatje voor de video

Met open dak en 140 km/u verbruikt de auto 11,6 liter op 100 km. Over onze hele trip (2.100 km, sportieve rijstijl) kwam het verbruik uit op precies 12 liter op 100 kilometer. Zeker geen Prius, maar het viel mij alles mee. Helaas is de BPM in Nederland zo waanzinnig hoog dat als je deze auto hier wilt kopen, je al je spullen moet verkopen. Dat lijkt vervelend, maar als je deze auto hebt is dat niet zo erg. Je kan namelijk vrijwel niets in deze auto meenemen. Met de kap open past in de achterbak nog net 1 handbagage koffer, in de deurvakken kan je met enig ruimtelijk inzicht net een Ikea-potlood kwijt, en in het vak onder de middenarmsteun past met een beetje goede wil net de autosleutel.

Maar laten we eerlijk zijn, who cares? Al met al was ik zeer onder de indruk van wat ze hebben neergezet. Ik heb ter ondersteuning van dit verhaal een paar filmpjes en foto’s toegevoegd waarop de auto en de acceleratie (in km/u) te zien is. De acceleratie is met TC uit en zonder Launch Control ingeschakeld. Je vindt de video’s HIER, HIER, HIER en DAAR.

