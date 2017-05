Acteur John Wijdenbosch omgekomen op de A6

We frissen je geheugen wel even op.

In de jaren ’90 speelde Wijdenbosch bijvoorbeeld in de serie Fort Alpha. Wie toevallig ook het levenslicht zag richting het einde van de jaren ’80, weet ongetwijfeld over welke serie ik het heb. We maakten dankzij dit programma bijvoorbeeld kennis met Tatum Dagelet, Jennifer de Jong en Halina Reijn.

Wat later deed Wijdenbosch z’n ding in het onvolprezen Costa, waarin hij (zowel in de film als in de serie) de rol van Bjorn vertolkte. Ook was de acteur te zien in de serie Shouf Shouf. Helaas zal de lijst op Imdb niet meer langer worden, want vanavond werd bekend dat Wijdenbosch vanochtend bij een verkeersongeluk op de A6 is overleden.

Samen met zijn vrouw en kind raakte Wijdenbosch van de snelweg. Na meerdere koprollen raakte het voertuig te water. Alle drie de inzittenden kwamen om het leven.