Gefacelifte Audi A6 L voorbode op ‘onze’ facelift A6

De gefacelifte Audi A6 L geeft ons een voorproefje van hetgeen wij kunnen verwachten voor onze eigen Audi A6.

Het Chinese Ministerie van Transport is een bron voor noviteiten. Voordat een fabrikant auto’s op de weg brengt, moeten de fabrikanten alle afbeeldingen delen met het Chinese Ministerie van Informatie en Technologie. Deze plaatsen de Chinese officials op website van dat ministerie. Hierdoor hebben we de scoop eerder binnen, nog voordat Audi het met ons deelt.

In dit geval gaat het om de gefacelifte Audi A6 L, de A6 met lange wielbasis voor de Chinese markt. De huidige Audi A6 (generatie ‘4K’, platform ‘C8’) is alweer sinds 2018 op de markt en we leven nu al in 2022. Het is dus de hoogste tijd voor een opfrisbeurt.

Kenmerken gefacelifte Audi A6 L

Het zijn typische facelift-wijzigingen. Dus de bumpers zijn iets anders, de grille wijkt af en er zien nieuwe wielen beschikbaar. Een duidelijk verschil is de ‘uitlaat’. Dat was een platte stortkoker en wordt nu een aluminiun-kleurige strip. Handig. Uiteraard zal er een reguliere versie en een S-line variant verschijnen.

De verschillen zullen overigens minimaal zijn, zoals dat bij een Audi A6 eigenlijk altijd het geval is. Verwacht de gefacelifte Audi A6 L niet in Nederland (of Europa). Deze uitvoering zal in China aangeboden worden. Als je een langere A6 wenst, kun je een A8 bestellen.

Techniek

Qua technische wijzigingen is er nog niet veel bekend. De plug-in varianten zullen zeker terugkeren. Hopelijk krijgen die wat meer elektrische range. Of de S6 TDI behouden blijft, wagen we te betwijfelen. De RS6 keert sowieso terug, wellicht komt er nu ook een Performance-variant zodat Matt Watson niet elke keer verliest met een RS6 tegen een M5 Competition of E63S AMG op de dragstrip.

Anderzijds verwachten we niet dat Audi de maximale moeite zal doen voor de gefacelifte Audi A6. De reden daarvoor is simpel. Ze zijn al bezig met de opvolger, de A6 e-tron. De verwachting is dat de elektrische Audi A6 en het reguliere model een tijdje naast elkaar geleverd zullen worden. Wellicht dat het dus niet de eerste facelift zal worden voor deze generatie Audi A6.

Via: Carscoops.