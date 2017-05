Alonso imponeert tijdens kwalificatie Indy 500

De Spanjaard lijkt niet onder de indruk van de betonnen muur die the Brickyard omringt.

Fernando heeft tijdens de kwalificatie voor de Indianapolis 500 beslag gelegd op de vijfde startpositie. Da’s een prestatie van formaat, aangezien de Spanjaard zoals bekend dit jaar voor het eerst meedoet aan één van de drie Races der Races. De andere twee zijn natuurlijk de GP van Monaco (die Alonso aankomend weekend skipt om aan de Indy 500 mee te kunnen doen) en de 24 uren van Le Mans.

Pole position was voor Nieuw-Zeelander Scott Dixon, die intussen al voor de derde keer als eerste van start mag gaan bij de Indy 500. P2 is voor Ed Carpenter, Alexander Rossi pakte P3. Op P4 vinden we een oude bekende uit de Formule 1. Het is namelijk “kamikaze” Takuma Sato die vlak voor Alonso van start gaat. De Japanner rijdt overigens voor hetzelfde team als Ferrrnando, namelijk Andretti Motorsport.

Dat team wist trouwens de motor van Alonso’s auto te wisselen binnen een uur en 15 tellen. Ook een applausje waard. De Indy 500 wordt zondag aanstaande verreden, men verwacht zo’n 300.000 fans op de tribunes.