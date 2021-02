Alonso aangereden, mist mogelijk seizoensstart - Autoblog.nl

Alonso is mogelijk al uitgeschakeld voor het seizoen überhaupt begonnen is.

Naar nieuws op deze donderdagavond: Fernando Alonso is namelijk vandaag aangereden. De Spanjaard was aan het fietsen in Zwitserland, toen hij werd geschept door een auto. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en is gelukkig bij bewustzijn. Wel heeft hij mogelijk meerdere botbreuken opgelopen.

Dit nieuws werd naar buiten gebracht door het Italiaanse krant Gazetta en is officieel bevestigd door Alpine. Het team meldt dat Alonso bij bewustzijn is en morgenochtend verder onderzocht wordt. Verder doet het team nog geen uitspraken.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

De 39-jarige coureur zou dit seizoen zijn comeback maken, maar het is nu de vraag of hij bij de seizoensstart aanwezig kan zijn. De GP van Bahrein wordt namelijk al over anderhalve maand verreden, op 18 maart.

Als het goed is zal er morgen een update volgen over de toestand van Fernando Alonso.