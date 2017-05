Alonso: “potje tennis tijdens FP1 was geen stunt”

De wenkbrauw had gisteren een rustige ochtend, nadat zijn McLaren al na twee bochten in FP1 geest gaf. Niet veel later postte Fernando een foto waarop hij een potje stond te tennissen. Qué pasa?

Alonso moet soms rare dingen doen om zichzelf te vermaken tijdens GP’s, want de Honda-aandrijflijn is -helaas voor hem- net zo betrouwbaar als een kannibaal in de sauna. Gisteren was het wederom zover. De McLaren MCL32 gaf na twee hele bochten de geest tijdens FP1 op het Circuit de Catalunya en dus zat er voor Fernando weinig anders op dan… Een potje tennis inderdaad.

De gevierde coureur met de matige carrièrebeslissingen bedacht zich geen moment en haastte zich naar een tennisveld. Lachen voor ons, maar wat was de reden van deze bijzondere beslissing? Lichamelijke fitheid!

Alonso heeft de in afgelopen periode namelijk weinig tijd gehad om z’n fysieke conditie op peil te houden door al het gevlieg en gereis van circuit naar circuit. Van McLarens in het gras parkeren krijg je per slot van rekening ook geen uithoudingsvermogen. Het mentale aspect laten we maar buiten beschouwing.

We laten Fernando zelf aan het woord:

“It was my decision. I have had very little time in recent weeks to train with travelling so when they confirmed I had two hours free, instead of being here watching on television I went for some training. My dedication is still 100 per cent to my fitness and to my preparation. It was not a funny thing to go outside of the circuit to play tennis, it was a preparation. People got it wrong that I went to have some fun and to forget the circuit. It was full dedication to my job to be fit for FP2.”