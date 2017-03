AM-RB 001 niet aan te slepen in Nederland

Champagne problems!

Stiekem willen we het allemaal zijn, maar puissant rijke autoverzamelaars hebben het maar zwaar. Volgens importeur Kroymans staan klanten, met uitzondering van Max, namelijk te springen om zo’n exclusieve hypercar aan hun collectie toe te voegen. De kans is dan ook groot dat er twee exemplaren naar Nederland zullen worden verscheept.

Probleem: de Nederlandse vraag is groter, maar de productie blijft gelimiteerd tot 150 straatlegale exemplaren. Kroymans heeft op de radio aangegeven dat het z’n uiterste best doet om meer AM-RB-001’s naar Nederland te halen. Of dat lukt valt te bezien, want de modellen worden verdeeld op basis van loting.

Om het leed te verzachten herhalen we de belangrijkste specs nog maar een keer. 1.000 pk op 1.000 kg, 6.5 V12 + elektrische spulletjes, 0-320-0 km/u in 15 tellen, maximale laterale acceleratie van 4 g en hij is reeds lang en breed uitverkocht.

Nu maar hopen dat we er over een jaar of wat toch eentje spotten op de A2! De eerste exemplaren moeten in 2019 worden geleverd en de auto wordt officieel onthuld in Genève. Klanten die achter het net vissen kunnen altijd nog een poging wagen bij Mercedes, dat eveneens bezig is met een hypercar. Dat ding krijgt bovendien de aandrijflijn uit de Formule 1-auto (2015) van Das Haus.