Amsterdamse partyboys doen tukkie voor het stoplicht

Er had wel een kind over kunnen steken!

Lekker een avondje stappen, de rekening aan de bar flink op laten lopen en rustig in het autootje huiswaarts keren: het kan allemaal. De handhaving is immers zo lek als een mandje. Áls je dan gepakt wordt sta je anno 2016 wel meteen op twitter en daar plukken wij weer de vruchten van. Zo simpel is het.

Wijkagent Marcel van Loo trof het duo snurkend voor het stoplicht aan in een Alfa 147. De bestuurder en zijn passagier werden zelfs niet wakker van een stel priemende Transporter-koplampen. Beide mannen zijn door de politie aangehouden. De bestuurder had (inderdaad) een slok op, de bijrijder kon zich niet identificeren.