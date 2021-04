Alfa facelifts: vier epic fails op een rij - Autoblog.nl

Alfa facelifts zijn zelden geslaagd te noemen. We nemen er even een paar onder de loep.

De Alfa Romeo Giulia is nu alweer een jaartje vijf op de markt. Het begint inmiddels tijd te worden voor een facelift. De auto heeft net een modelupdate gehad. We weten echter allemaal dat er een moment aankomt dat de auto een make-over gaat krijgen om er weer even tegenaan te komen.

Daar is immers niets mis mee. Alfa Romeo is niet het grootste merk ter wereld, maar een van de meest stijlvolle. Dus dat moet goed komen, nietwaar? Nou, onze hoofdredacteur @michaelras dacht daar héél anders over. Sterker nog, hij gaat zijn hart vasthouden, want “Waarschijnlijk verstieren ze alles weer.”

Nu heeft Alfa Romeo vrij weinig recente slechte voorbeelden. De 159, Mito en Giulietta kregen wat wijzigingen, maar van een échte facelift met nieuwe neus was geen sprake. Logisch, aldus onze hoodredacteur, want dat was toch fout gegaan. Net zoals bij deze vier voorbeelden van Alfa facelifts. Hoe ze een ijzersterk basisontwerp met talent om zeep hebben geholpen!

Alfa Romeo GTV (916C)

De Alfa Romeo GTV is een meesterlijke auto. Het is hét bewijs dat je met eenvoudige techniek iets heel bijzonders kunt maken. De GTV heeft voorwielaandrijving en staat op een generiek Tipo onderstel. Maar het werk dat de Italianen erin hebben gestoken om er wat bijzonders van te maken, is indrukwekkend. Gelukkig kon een van de mooiste V6 motoren gebruikt worden. Maar ook de styling van Enrico Fumio was bijzonder. De kleine ronde koplampen zijn eigenlijk normale units, de motorkap maakt ze rond. Aan de achterzijde heb je een doorlopende lichtbalk die de auto een SZ-vibe geeft.

Eerste facelift GTV

De eerste facelift werd in 1998 doorgevoerd. Deze was heerlijk subtiel. De kleine grille kreeg een chromen randje. Ook werden de bumperstrips nu in kleur meegespoten. Het interieur kreeg de meeste welkome updates. Helaas bleef de matige zitpositie.

Tweede facelift GTV

Het ging echter helemaal fout in 2003. De GTV was een duidelijk jaren ’90 Alfa, dus met veel rechte lijnen. De ronde facelift neus met bolle grille detoneerde enorm. Wel lekker: een 3.2 V6 was nu mogelijk. Ook de Spider kreeg deze afgrijselijke neus. Anderhalf jaar later werd de GTV uit zijn lijden verlost.

2003: Alfa Romeo 166 (936)

We vervolgen met de ergste wandaad. De Alfa 166 is een beetje een raar verhaal, de auto kwam pas ná de 156 op de markt, maar was veel eerder klaar. Maar als je ernaar keek, maakte dat niet uit. Het was en is een beeldschone auto. Met name de neus was bijzonder. De 166 was pure elegantie, iets dat je niet kon zeggen van de zakelijke E39 of die E-Klasse met die rare koplampen.

Facelift 166

Helaas begreep bijna niemand de 166. Het was een ingetogen en bijzondere auto. Die combinatie werkt niet. Bijzonder en opvallend werkt (PT Cruiser) wel, net als bijzonder en wanstaltig (BMW X6). Bij de facelift in 2003 besloot Alfa Romeo om de neus te normaliseren. Ze boetseerden er een nieuwe generatie Alfa neus op die totaal niet paste bij de rest van de auto. Nog geen twee jaar later werd de auto uit zijn lijden verlost en kreeg ‘ie een automotive spuitje. De 166 werd samen met de 156 opgevolgd door de 159.

2003: Alfa Romeo 156 (932)

De introductie van de Alfa 156 was ongekend succesvol. De auto zette de leasemarkt op zijn kop. De BMW 3 Serie werd groter, zwaarder en trager. Alfa Romeo bewees in 1997 hoe je een sportsedan moest bouwen: lichtvoetig, met directe besturing en een formidabel onderstel. Ook de motoren waren puik, zelfs de 1.6 was leuk om te rijden. Oh ja, en vergeet niet dat de common-rail diesels revolutionair waren: welgemanierd, zeer krachtig en lekker zuinig. Ook commercieel was het een succes.

Eerste facelift

De eerste facelift van de 156 arriveerde in 2002. Deze was opmerkelijk subtiel. De stootstrips aan de voorzijde waren nu meegespoten in carrosseriekleur. Het interieur werd iets moderner gemaakt middels gebruik van meer aluminium en minder plastic. Keurig. Een subtiele facelift betekent dat het ontwerp staat als een huis.

De tweede facelift werd eind 2003 doorgevoerd en was een regelrechte aanfluiting. Het ijzersterke ontwerp van Walter de Silva werd kundig om zeep geholpen door Giugiaro. Nu gaan we niet zeggen dat de grootmeester er niets van kan. Hij moest met zeer beperkte middelen een flinke facelift realiseren. De voorzijde was nog best aardig gelukt. Overduidelijk moderner. De achterzijde met die gekke achterlichten waren een aanfluiting. Die extra lijntjes vallen in negatieve zin op. De 156 GTA kreeg níet de facelift, gelukkig.

2004: Alfa Romeo 147 (937)

In principe deed Alfa Romeo met de 147 even dunnetjes over wat men met de 156 had gedaan. De 147 was de eerste echte Audi A3 concurrent. Een stijlvolle C-segment hatchback in de tijd dat BMW aan het aanklungelen was met episch falende 3 Serie Compacts. De styling was een enorme USP voor de Alfa 147. De kleine koplampen en achterllichten gaven de auto een geheel eigen stijl, terwijl het onmiskenbaar een Alfa Romeo was.

Facelift 2004

De facelift in 2004 was te vreemd voor woorden. Alsof ze het ontwerp in de magnetron hadden gezet en de gesmolten koplampen en achterlichten zo hebben gelaten. De 147 kreeg er bijna een generieke uitstraling van, met name door die Koreaans-kitschige chroomstrip op de achterklep. Die kreeg je toen van de Kia-dealer als accessoire cadeau om de koop van een Sephia te beklinken.

Qua techniek was het ook raar. De 147 GTA behield (gelukkig) zijn oude uiterlijk, maar in 2006 ging die uit productie. De 1.9 JTD kon je toen met Q2-sperdifferentieel krijgen. Vreemd: die diesel kon in principe zonder, terwijl de 147 GTA ‘m écht nodig had. Gelukkig kun je de onderdelen gewoon bestellen en overzetten. De 147 moest het uitzingen tot 2010.

4 Voorbeelden van hoe het NIET goed ging. Fingers crossed voor de Giulia!