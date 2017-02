Aston’s hypercar: meer details

Stapje voor stapje laat Aston Martin meer los over zijn hypercar.

Ditmaal laten ze ons meer weten over de technische partners die zijn uitgekozen door Aston Martin en Red Bull Racing. En tja, die moeten donders goed zijn om de krankzinnige geclaimde prestaties van de hypercar te realiseren.

Het hart van iedere supercar is natuurlijk de motor. Eén van de legendarische keypartners is Cosworth geworden. De luitjes beloven dat het een 6,5 liter grote natuurlijk ademende V12 wordt. Dat is toch goud!? Het gevaarte moet in 10 seconden naar 320 km/u kunnen knallen en een topsnelheid van 402 km/u bereiken. Of dat allemaal lukt moeten we nog maar zien, maar een atmosferische V12? Yes please! Uiteraard wordt het, gezien de tijd waarin we leven, gekoppeld aan een lichtgewicht batterijsysteem dat wordt aangeleverd door Rimac. In combinatie zou dit moeten zorgen voor ’s werelds snelste “all-electric hypercar”. Rimac is een opvallende partner, we kennen ze van hun Concept-One. De Concept-One liet onder andere Tesla en de La-Ferrari ver achter zich en maakte het een 918 erg lastig.

De V12 zal gekoppeld worden aan een op maat gemaakte `flappy-paddle gearbox”. Deze wordt ontworpen en geproduceerd door Ricardo en zal aan de specificaties moeten voldoen van Red Bull Advanced Technologies, wat dat ook mag betekenen…De Monocel van de AM-RB 001 is 100% van carbon fibre en zal geproduceerd worden door Multimatic. De jongens van Multimatic waren ook betrokken bij de One-77 en de Vulcan.

De beoogde power-to-weight ratio is 1:1, hetzelfde dus als het eitje uit Zweden. Erg ambitieus. Om al dit geweld weer te stoppen zijn Alcon en SurfaceTransforms ingeschakeld om de remmen de ontwikkelen. Er worden naar verwachting 150 stuks gebouwd exclusief 25 stuks als trackspecial.

De eerste exemplaren rollen in 2019 van de band, aldus Aston Martin. Wat ons betreft kunnen ze niet vroeg genoeg beginnen!