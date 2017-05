Audi belooft helderheid naar aanleiding van dieselschandaal

Rupert Stadler gaat met de billen bloot.

Dit keer is het niet Volkswagen, maar Audi dat een boekje opendoet over #dieselgate. Audi-baas Rupert Stadler zegt dat zijn merk meer transparant zal zijn. Deze uitspraak deed Stadler tijdens een aandeelhoudersvergadering.

Sinds het bekend worden van de praktijken van de Volkswagen Groep in 2015 pleitten de aandeelhouders voor meer helderheid. Audi was ook betrokken bij dit schandaal. De drieliter V6 diesel van het merk bevatte sjoemelsoftware. De blokken kwamen schoner door de emissietesten in de Verenigde Staten.

Stadler maakte tegenover de aandeelhouders duidelijk dat alles goed komt, maar dit vonden ze niet genoeg. Christian Strenger van het DWS Deutsche Asset Management zei bijvoorbeeld dat Audi heeft gefaald qua transparantie. “Verdedigen en ontkennen is enkel wat we tot nu toe gehoord hebben.”

Ook Felix Schneider van aandeelhoudersgroep SdK gaf Audi ervan langs. “Audi heeft het dieselschandaal voor het publiek en aandeelhouders op een doorzichtige manier opgelost.”

Ondanks alle kritieken tekende Rupert Stadler onlangs een nieuw contract bij de Duitse autofabrikant. Tot en met tenminste 2022 zal Stadler aanblijven als CEO van Audi. (via Autonews)