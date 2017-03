Autojunk Foto Van De Maand – Februari 2017

Het gaat deze maand over huwelijksaanzoeken, lego en lightpaint.

De enige echte @Zweed (wij mogen Sander zeggen) was vorige maand de winnaar met zijn foto van een heerlijke Ferrari 430 Scuderia. En dus mocht de vaste AJFVDM-klant zich lekker tegen de uitslag van deze maand aan bemoeien, los van het feit dat zijn foto de header van Autojunk een maand lang sierde. We kwamen tot de volgende uitslag.

3. Edition 1



“Waanzinnig strakke lightpaint, heel scherp ook!”, aldus Sander. Daar zijn we het mee eens. Niet de meest verrassende plaat, maar technisch wel dik in orde. Al zou ik best wat meer detail in de achtergrond kunnen verdragen. Een verdiende notering in de Top 3, dat wel, al was het spannend…

2. LegoEvoque



Iedere andere maand was dit een winnaar geweest. Maar helaas voor @gijsspierings stal iemand anders de show door een ultiem moment te vangen. Buig desondanks even voorover voor de veren van Sander: “Gijs Spierings he? Gewoon kunst. Ik heb trouwens twee jaar geleden m’n camera gekocht omdat ik ook zulke foto’s wilde maken als hij! (-; Die IVA droomrit foto’s vond ik zo vet.”

1. In de wolken



Het is misschien technisch gezien niet de best nabewerkte eindbazenplaat ter wereld, maar het moment is wat telt in fotografie. En dat is precies wat @mickkok hier heeft gevangen. Zeker weten dat Marco en Sylwia de rest van hun leven plezier zullen beleven aan deze plaat, het moment waarop Marco de ring tevoorschijn tovert. Ultiem petrolhead aanzoek? Check! Sander: “Niet echt helemaal een autofoto maar dit is natuurlijk een geweldig beeld! Precies op het juiste moment genomen! Een plek in de AJFVDM zou dit huwelijk onverwoestbaar maken natuurlijk!” Bij deze! En gefeliciteerd Mick, volgende maand mag jij je (weer) met de uitslag bezig houden en jouw foto prijkt komende maand bovenaan Autojunk.nl.