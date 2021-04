Autojunk Foto van de Maand - Maart 2021 - Autoblog.nl

Het is deze maand vooral BMW dat de klok slaat bij de FVDM-verkiezing, maar er is gelukkig ook een dikke Zweed om een beetje tegenwicht te bieden.

Het was meer herfst dan lente afgelopen maand, maar ook in natte omstandigheden kun je mooie foto’s maken. Tijdens het fotograferen is misschien minder fijn, maar het kan wel wat extra sfeer brengen in een foto. Dat zien we bij de kandidaten van deze maand. Gastjurylid is deze keer weer Lennard Laar (@lenny98), winnaar van vorige maand en een oude bekende van de Foto van de Maand.

Derde plaats: BMW M3 G80

Zo’n nieuwe M3 kan nog best fotogeniek zijn. In ieder geval wel met @row1 achter de camera. Hij laat de M3 van zijn beste kant zien op deze foto. Wat de foto vooral geslaagd maakt is de keuze van de locatie. Met een witte auto op een bewolkte dag kan het al snel een grauwe boel worden, maar de achtergrond zorgt voor de benodigde kleur in de foto. Het wit komt er zo ook mooi uit. Het natte asfalt en de bladeren zorgen voor een stukje extra sfeer.

Lennard is geen groot fan van de nieuwe M3, maar gelukkig gaat het nu om de foto’s. “Vanuit deze hoek lijkt ‘ie wel erg indrukwekkend,” moet Lennard toegeven. “Erg knappe foto waarbij mooi gebruikt gemaakt is van de kleuren van de achtergrond. De concurrentie vond ik deze maand iets te sterk, maar zeker een derde plek waard!”

Tweede plaats: BMW M2 CS Cup

Op de tweede plaats zien we nog meer BMW’s, maar zoals we al zeiden: de foto’s worden niet geselecteerd op basis van de auto’s. De foto’s worden geselecteerd op basis van de foto’s. Daarom hoort deze plaat van @robbiehifi zeker in de top drie thuis.

De specialiteit van Rob is circuitfoto’s, want hij kwam ooit al eens eerder voorbij in deze rubriek met een gave circuitfoto van een 911 GT3. Deze keer ging hij met drie M2’s de baan op. Meerdere auto’s op het circuit vormen altijd een imposante aanblik en het regenachtige weer maakt deze foto extra spectaculair. Met de schuine horizon en de nabewerking heeft Rob de foto nog wat extra drama weten te geven. Kortom: een erg geslaagde actiefoto!

Lennard is ook onder de indruk: “Erg knappe foto, bijzonder hoe alle drie de auto’s scherp zijn in een rolling shot waar toch veel beweging in zit. De setting past erg goed bij de auto’s en de sfeer is door het grauwe weer lekker dreigend. Wellicht iets te veel contrast toegevoegd in de nabewerking, maar de foto verdient zeker een plek in mijn top 3.”

Eerste plaats: Volvo XC70

Het was lastig kiezen deze maand, maar uiteindelijk werd toch deze foto toch unaniem de nummer één, oftewel de Foto van de Maand. De fotograaf en tevens trotse eigenaar is @gijsspierings.

Hij heeft zijn XC70 extra hoog op zijn pootjes gezet en voorzien van Goodrich off-roadbanden. Deze auto smeekt er dus om in een bos gefotografeerd te worden. Dat heeft Gijs dan ook gedaan, met deze vette plaat als resultaat. De hoek is precies goed waardoor mooi de bodemspeling te zien is van deze brute XC70. De compositie is ook perfect uitgebalanceerd, met de reflectie in de plas. De Volvo dreigt een beetje weg te vallen tegen de achtergrond, maar de verlichting zorgt ervoor dat de aandacht toch naar de auto gaat.

Ook voor Lennard was dit de onbetwiste nummer één: “Eigenlijk alles klopt aan deze foto. Een setting die erg goed past bij de auto, prachtige reflectie in het water en een bewerking die het afmaakt zonder overdreven te zijn. Erg mooi gedaan!” Dus: gefeliciteerd Gijs!