Autojunk Foto van de Maand - Februari 2021 - Autoblog.nl

Wat hebben een E36 Touring en een Aventador SVJ Roadster gemeen? Vrij weinig, maar ze staan deze maand wel allebei op het Foto van de Maand-podium.

Ook in februari zijn er op Autojunk weer fraaie foto’s geüpload die het verdienen uitgelicht te worden. Dat zullen we dan ook zeker niet nalaten. De tweekoppige gastjury is een bekende van de Foto van de Maand-verkiezing. Dat zijn namelijk Casper en Sebastiaan, ook wel bekend als @twinphotographys. Zij dachten deze maand mee over de top drie.

Derde plaats: BMW 3-Serie E36

De fotograaf en de eigenaar zijn meeste twee verschillende personen, maar bij deze foto zijn ze één en dezelfde, namelijk @mikemes. Mike was eigenlijk foto’s voor iemand anders aan het maken, maar besloot ook zijn eigen auto op de gevoelige plaat vast te leggen. Dit resulteerde in een fraai rolling shot. De laagstaande zon zorgde niet alleen voor een mooie lucht maar ook voor mooie reflecties op de auto. Een minpuntje is dat de foto wat donker is, waardoor de snelheid minder goed zichtbaar is. Desondanks verdient deze foto een vermelding in de top drie.

Dat vonden ook Casper en Sebastiaan, die erg enthousiast waren over deze foto. Hun oordeel luidde: “Wat een plaatje! Hele mooie zonsondergang, leuke BMW, heel goed shot. Er zit lekker veel snelheid in de foto en de auto is lekker scherp.”

Tweede plaats: Porsche 991 GTS & Cayenne Coupé

Nee, de jongens van @twinphotographys hebben op zichzelf gestemd, maar wij vinden dat deze foto niet achterwege mag blijven op het podium. De hele reeks met deze twee Porsches was erg geslaagd. Met name de foto’s met de spiegels waren erg creatief. Toch sprongen de rolling shots eruit.

Om te beginnen vormen twee witte auto’s tegen een donkere achtergrond sowieso al een mooie aanblik. Omdat de foto in een bocht is genomen en er veel beweging in zit is het ook nog eens een heerlijk dynamische plaat. De langsvliegende bomen versterken dat effect nog eens. Met de verticale oriëntatie is het een perfecte telefoonachtergrond. Mits je de naast de 911 GTS ook de Cayenne Coupé kunt waarderen.

Eerste plaats: Lamborghini Aventador SVJ

Dan zijn we aanbeland bij de eerste plaats, oftewel de Foto van de Maand! Deze eer valt deze keer Lennard Laar (@lenny98) te beurt. Hij kreeg de unieke gelegenheid om een fotoshoot te doen met een van de weinige Aventador SVJ Roadsters die Nederland rijk is. En het is niet zomaar een Aventador SVJ Roadster, maar eentje met een unieke Ad Personam-uitvoering. Dit was vorig jaar de duurste nieuwe auto die op geel kenteken werd gezet.

Lennard heeft de bijzondere blauw-zwarte kleurtstelling mooi weten te belichten in een donkere ruimte. Wat de foto echt af maakt is de gloed van de achterlichten op de muur. Zonder die gloed zou de auto weggevallen zijn tegen de achtergrond, maar nu steekt de spoiler mooi af tegen het rood. Die kleur vormt ook nog eens een mooi contrast met het blauw. Het raam maakt de foto nog net wat interessanter, maar leidt wel een beetje af van de auto. Dat staat een overwinning voor Lennard echter niet in de weg.

Ook Casper en Sebastiaan zijn lovend over deze foto: “Erg goed shot! De auto is mooi belicht en de achtergrond is lekker donker en de lijnen zijn goed zichtbaar.” Namens Autoblog en @twinphotographys gefeliciteerd, Lennard!