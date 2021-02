Autojunk Foto van de Maand - Januari 2021 - Autoblog.nl

De allereerste Foto van de Maand van 2021! Welke van de drie gaat het worden?

We leven alweer een maand en zeven dagen in 2021, dus volgens goede Autoblog-traditie is het dan weer tijd om een Autojunk Foto van de Maand te kiezen! Vorige maand stond er een divers gezelschap op het podium met een Skyline GT-R op nummer één. De man die deze foto maakte was Samm Dijks (a.k.a. @thedudee). Hij mocht deze maand dus meedenken over de volgende winnaar.

Geheel toevallig treffen we deze maand twee 997’s in de top drie. De eerste is een Speedster. Gezien de zeldzaamheid zou je deze auto als verzamelobject kunnen zien, maar de Porsche is natuurlijk bedoeld voor iets anders: rijden. Gelukkig doet het exemplaar op deze foto dat ook en heeft David de Wijn dat mooi vastgelegd.

De foto heeft de juiste dosis bewegingsonscherpte meegekregen en de belijning van de weg zorgt voor een stukje extra dynamiek. Dankzij de witte kleur springt de auto er mooi uit tegen de achtergrond. De grauwe kleuren zorgen voor een grimmig sfeertje. Enerzijds past dit niet bij cabriorijden, anderzijds maakt het de foto wel wat extra dramatisch.

Meer dan een derde positie zit er niet in, want Samm was niet laaiend enthousiast over deze foto. Hij vond het een lastige foto om te beoordelen. “De snelheid is goed vastgelegd, maar ik mis op de één of andere manier kleur,” luidde zijn oordeel. “De blauwtinten zijn omlaag gehaald en ook het groene van het landschap springt er voor mij niet lekker uit.”

Een G 63 AMG Crazy Color is tamelijk zeldzaam, maar toch hebben we twee keer in korte tijd een exemplaar in de top drie staan. Deze keer zijn het er zelfs twee, plus nog een Non-Crazy Color G 63 AMG. Waar de vorige was gefotografeerd bij een recyclingbedrijf zijn deze G-klasses weer gefotografeerd op een totaal andere locatie: een safaripark.

Fotograaf @gijsspierings wist met de drie G-klasses een mooi panorama te creëren. De manier waarop de auto’s gepositioneerd staan benadrukt het robuuste karakter van de G-klasse. Dit klinkt als een tekst uit een folder en dat is ook precies waar deze foto thuishoort. Er is namelijk veel tijd gestoken in de nabewerking en het resultaat oogt dan ook zeer professioneel. Wel moet gezegd worden dat het Photoshop-gehalte erg hoog is. Dat wordt met name duidelijk door de kameel, waarbij er iets niet helemaal lijkt te kloppen. We zijn geen zoölogen, maar deze kameel lijkt wat groot uitgevallen.

Samm is bekend met het werk van Gijs Spierings (die zich meervoudig Foto van de Maand-winnaar mag noemen) en beschouwde het als een eer om een foto van hem te mogen beoordelen. Zijn oordeel was dan ook louter positief: “Ik kan over deze foto best kort zijn: uitprinten in XXXL-formaat, kraan huren en in een billboard hangen bij Schiphol langs de snelweg!”

Dan zijn we nu aanbeland bij de andere Porsche 997: de Carrera S van Autoblog-lezer @jobsideways60. De eigenaar schakelde het duo @twinphotographys in om de Porsche vast te leggen en dit resulteerde in een prachtige serie foto’s in Amsterdam.

Het hoogtepunt van de fotoreeks was wat ons betreft deze foto die langs de gracht is genomen. De klassieke architectuur, de lantaarnpaal en bovenal de reflectie in het water zorgt voor een buitengewoon sfeervol geheel. We kunnen ons zo voorstellen dat je een foto als deze graag een prominente plaats in de woonkamer wilt geven als eigenaar.

Ook voor Samm was dit de nummer één: “Al gaat je oog direct naar de scheve lantaarnpaal, het is niet storend genoeg om deze geweldige plaat te verpesten. Ik vind de setting, kleur en compositie van deze plaat geweldig!” Dus: Casper en Sebastiaan, gefeliciteerd met de eerste Foto van de Maand van 2021! En ook een felicitatie richting @jobsideways60 is op zijn plaats voor deze fraaie fotoreeks.