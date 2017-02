Autojunk Foto Van De Maand – Januari 2017

En zo beginnen we alweer aan de zesde jaargang Autojunk Foto Van De Maand. Dit waren de mooiste foto's van januari 2017!

Vorige maand wist @basteeld met een fijne plaat van een Alfa Romeo Giulia Q de eer op te strijken, dus deze maand mag hij meebeslissen over de winnaars. Het is een enthousiaste jongen, dat zult u dadelijk terugzien in zijn commentaren. En er was nogal wat fijns om uit te kiezen zeg! We hadden in januari genoeg weersinvloeden om creatief mee om te springen, waaronder laagstaande zonnetjes en zelfs een pak sneeuw. Wat we daarvan terugzien in de Top 3, dat zie je hieronder.

Plaats 3: Maserati GranTurismo Sport in de sneeuw



En we beginnen meteen met sneeuw. BAM! Wat een lekkere plaat heeft @wjsmulders geschoten van deze heerlijke Maserati GranTurismo Sport. En wat heeft hij onwijs lekker gebruik gemaakt van de omstandigheden, door de zwart-wit uitgevoerde Maser te combineren met sneeuw en het donkere hekwerk achter de auto. Erg fijn! Bas: “Heel dik! Strakke lijnen, auto is mooi belicht, lekkere blauw lucht. Erg dik! Jammer dat de sneeuw geen strak stukje asfalt is, maar alsnog heel vet!”

Plaats 2: Renault Clio R.S. Trophy



Meneer @rick_kemna, ik wil graag het volgende kwijt: als je zo’n lekker bommetje fotografeert op zo’n fraaie plek, dan kom je voortaan niet meer weg met het uploaden van één foto. Wij willen meer zien! Hoe dan ook, Bas was enthousiast: “Mijn 2e plek! Wat een gave foto, wauw! Het gele knalt er echt uit, de locatie is absurd vet, en de nabewerking is erg professioneel! Wallpaper materiaal. Absurd dik! Damn.”

Plaats 1: Ferrari 430 Scuderia



En toen was daar @zweed die een Ferrari 430 Scuderia op een bijzonder fijne wijze wist vast te leggen. We zien Sander (want wij mogen Sander zeggen) regelmatig in de Top 3 voorbij komen, maar vandaag gaat hij voor de tweede keer met de winst aan de haal. Dat was alweer meer dan een jaar geleden overigens. Deze keer is het geen detailfoto van een Jaguar maar een heerlijke plaat van een Ferrari 430 Scuderia die Sander de faam brengt. Enthousiaste Bas aan het woord: “Mijn nummer 1! Omdat dit gewoon echt heel mooi en sfeervol is. Alles klopt, de auto komt goed naar voren, de kleuren in de foto kloppen, de lucht is gaaf. Alles is top! Fuck!1!”

Gefeliciteerd @zweed! Bas z’n commentaren werkten aanstekelijk: Volgende maand mag jij gewoon blubbervet meedenken over de superwinnaars, en je vette foto staat een fucking maand bovenin de vette header van freaking Autojunk! Hell yeah!!1!