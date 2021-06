Autojunk Foto van de Maand - Mei 2020 - Autoblog.nl

Zomerse kleurtjes in deze aflevering van Foto van de Maand. Oké, en één grijze auto, want het blijft natuurlijk Nederland.

Een supercar is geen dertien-in-een-dozijnauto, dus zo’n auto mag een felle kleur hebben. Sterker nog: zo’n auto hoort eigenlijk een felle kleur te hebben. Dit biedt ook fotografen de mogelijkheid om de auto er lekker uit te laten springen. Dat zien we in deze editie van de foto van de maand.

Het gastjurylid is deze keer @stephenotto, die vorige maand de overwinning in de wacht sleepte met een foto van een gele Bugatti Chiron Pur Sport. Gewoon in ons eigen Nederland. Toevalligerwijs is geel ook de kleur die deze maand goed vertegenwoordigd is. Daarmee lukt het wel om in zomerse sferen te komen. Voor zover je daar nog niet in zat.

We trappen traditiegetrouw af met de nummer drie. Dat is deze maand een Ferrari 458 Speciale die bij nacht is gefotografeerd door @gemaskerdemuchacho. Een donkere auto ’s nachts fotograferen kan nog wel eens een uitdaging zijn, maar de kleur helpt in dit geval zeker mee. Dankzij de gele kleur en de lightpainting die op de juiste manier is uitgevoerd knalt de auto er heel lekker uit.

Een achtergrond moet niet afleiden, maar ook niet saai zijn. Daar is in dit geval een uitstekende balans in gevonden met de verlichte brug. De boog draagt ook mooi bij aan de compositie door het oog naar het onderwerp te leiden: de knalgele Ferrari. Nu wordt het oog daar sowieso wel naartoe getrokken, maar toch.

Ook Stephen was gecharmeerd van deze foto: “Heel tof om een lightpaintingfoto te zien! Locatie is goed gekozen en valt op. Het eerste waar je oog op valt is die knalgele Ferrari die er door lightpainting ook erg goed uit komt.” Hij had nog wel een puntje van opbouwende kritiek: “Ik zie hier en daar wel wat rommel/lightstreaks, wat makkelijk is weg te halen in Photoshop.”

De foto is duidelijk niet in mei geschoten, maar dat maakt niet uit: de foto is geüpload in mei en strijdt dus deze maand mee voor de titel Foto van de Maand. Met een tweede plaats komt deze foto van @row1 daar ook heel dichtbij.

Rowan heeft er een hele dynamische foto van weten te maken, met name vanwege de motion blur. Ook de hoek is perfect gekozen. De kleuren zijn wat grauw, maar zorgen samen met de kale bomen wel voor een mooi grimmig sfeertje.

Het lijkt er verdacht veel op dat de motion blur achteraf is toegevoegd in Photoshop. Los van de positie van de camera: als dit een echt rolling shot was geweest zou de weerspiegeling in de plas net als de auto zelf onbewogen zijn geweest. Storend is het niet, dus daar doen we verder niet moeilijk over. De mist achter de auto oogt overigens wel een tikkeltje nep. Dat neemt niet weg dat dit een spectaculaire plaat is.

Dat vond ook Stephen. Sterker nog: het was zijn nummer één. “Rowan heeft van het treurige weer op een goede manier gebruik gemaakt. Reflectie door een plasje op de grond doet het altijd goed.” Toch komt Rowan niet weg zonder wat kritiek: “Als er gebruik was gemaakt van een zachtere brush rond de rechter wielen is het smoke effect iets natuurlijker.”

Dan nu de enige echte Foto van de Maand Mei 2021. Deze eer valt @lenny98, die in het echt als Lennard Laar door het leven gaat, te beurt. Net als de SVJ Roadster die in februari won, kennen we deze auto uit het lijstje met duurste auto’s die in 2020 op kenteken werden gezet.

Het kost wat, zo’n Aventador SVJ, maar dan heb je ook een auto die niemand over het hoofd kan zien. Lennard heeft deze spectaculaire supercar mooi vast weten te leggen op dit geslaagde rolling shot. Met de juiste dosis snelheid, een mooie achtergrond en een natuurlijke nabewerking is het plaatje helemaal compleet.

Stephen’s oordeel luidde: “Matte kleuren doen het altijd goed op de foto. In combinatie met de blauwe lucht en groene omgeving valt hij lekker op. Daarnaast is er een fijne compositie gebruikt zodat de weg in de verte zichtbaar blijft.” Er was alleen één dingetje waar hij zich aan stoorde: “Het is jammer dat de weg niet netjes is en mijn oog continu naar de zwarte lijn toe wordt getrokken.” Daar kon Lennard alleen niet zoveel aan veranderen en dat weerhoudt deze foto ook niet van de overwinning. Gefeliciteerd Lennard!