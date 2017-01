Barnfind: Nederlandse pre-productie DB4 met werk

Mocht je nog een leuk projectje zoeken voor de resterende wintermaanden. Look no further!

Dit is een van de eerste DB4’s ooit gemaakt. De vijfde om precies te zijn en het is dan ook een van de twee persauto’s waarmee het toenmalige autojournaille op stap mocht. Tevens parkeerde Aston Martin deze auto in 1959 op de Geneefse beursvloer en verkocht hem daar vermoedelijk aan en meneer Hubert Pathey.

Volgens de advertentie draagt de auto nog steeds zijn originele Zwitserse kentekenplaten, maar wij weten wel beter. Dit zijn oude Nederlandse platen, sidecode 1 uit 1964 om precies te zijn. Helaas niet meer bekend bij het RDW, al had ik gezien de staat van de auto ook niet anders verwacht.

Er is in totaal maar 31.000 kilometer met de Aston Martin gereden en die kilometers zijn er niet recent op gezet. De auto is meermaals terug geweest naar de fabriek voor onderhoud en de laatste keer was in 1980. Daarna is de auto volgens de aanbieder door een ‘Europeaan’ 35 jaar lang droog gestald.

Dat de auto een restauratie nodig heeft moge duidelijk zijn. Maar daar is de prijs dan ook naar, die bedraagt slechts… 499.950,- Britse Ponden! Zeg maar een kleine zes euroton. Om een idee te geven wat een restauratie kost, je kunt de auto ook kopen inclusief opknapbeurt en dan mag je ruim een miljoen euro meenemen.