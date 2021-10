Hackers leggen Nederlandse autoindustrie plat

In Born rollen er momenteel geen BMW’s en Mini’s van de band, want VDL is lamgelegd door een cyberaanval.

Er hoeft niet bijster veel te gebeuren voor de complete Nederlandse autoindustrie plat ligt. Dat komt voornamelijk omdat deze maar uit één fabriek bestaat, maar toch. Donkervoort rekenen we voor het gemak even niet mee.

We kunnen nu zeggen dat de Nederlandse autoindustrie plat ligt, want VDL is het slachtoffer geworden van een laaghartige cyberaanval. Het gaat om een grootschalige aanval op de VDL Groep, waar Nedcar deel van uitmaakt (samen met 103 andere bedrijven). Ook de fabriek in Born is de dans dus niet ontsprongen.

De cyberaanval vond vannacht plaats. Veel computers en servers binnen het bedrijf zijn daarom vandaag niet bereikbaar, deels omdat deze preventief zijn gesloten. Het is niet bekend of en hoeveel losgeld er is geëist door de hackers. Er valt in ieder geval wel wat te halen bij VDL, want het concern had vorig jaar een omzet van €4,7 miljard.

Vanwege de cyberaanval op VDL is de productie in Born vanochtend niet van start gegaan. Zo’n driekwart van het personeel moest zich vandaag daarom op een andere manier zien te vermaken. In Born worden momenteel nog de Mini Countryman en de BMW X1 geproduceerd, maar vandaag dus even niet.

Dit is wederom een domper voor Nedcar, die het toch al niet makkelijk heeft. BMW gaat namelijk de samenwerking beëindigen en Nedcar ondervindt – zoals alle autofabrieken – ook de gevolgen van het nijpende chiptekort. Om die reden moest eerder dit jaar de productie al meerdere keren stilgelegd worden.

Wanneer de BMW’s en Mini’s weer van de band rollen is nog niet duidelijk. Volgens 1limburg zou de productie ook morgen nog stil liggen. Deze cyberaanval is dus hoe dan ook een dure grap, zelfs als VDL niet met losgeld over de brug hoeft te komen.