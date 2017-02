Bewijs: babyboomers plaag voor Nederlandse wegen

De laatste jaren gebeurt het steeds vaker: kekke kleine crossovers met elektrische fietsen achterop de auto, die met krap 100 kilometer per uur links blijven hangen of met 65 over N-wegen tuffen. Achter het stuur zonder enige uitzondering: babyboomers. Het CBS heeft onderzocht hoe groot dat probleem eigenlijk is en de resultaten zijn schokkend.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek onderzocht het verkeersbeeld over de jaren 2005 – 2015. Daarbij keken ze naar autobezit en gereden kilometers per leeftijdscategorie onder particuliere autobezitters. Lang verhaal kort: we reden in 2015 91 miljard kilometers, gemiddeld 6% meer dan in 2005. Het autobezit onder ouderen nam flink toe: in de leeftijdscategorie 65-75 jaar met 21%, in de categorie 75+ zelfs met 36%. Ook nam de bevolkingsomvang van deze leeftijdscategorieën enorm toe: in 2015 waren er 32% meer 65-plussers dan in 2005. De leeftijdscategorie jongere mensen groeide veel minder. Sterker nog, de groep 30- tot 50-jarigen kromp zelfs 11%.





De optelsom van alle cijfers leert ons dat 65-plussers 68% meer kilometers op hun naam hebben gezet in 2015 dan tien jaar eerder. In totaal waren zij goed voor 14,2 miljard kilometer. Het autobezit steeg van 408 naar 521 auto’s per 1000 mensen met een leeftijd van 65 jaar of ouder. Het CBS kan dat ook verklaren: “De ouderen van nu hebben vaker een rijbewijs dan vroeger, met name vrouwen. Ze zijn welvarender, mobieler, worden ouder en wonen langer zelfstandig. Het aandeel van de kilometers afgelegd door 65-plussers nam toe van 10 procent in 2005 naar 16 procent in 2015.” Voor het volledige rapport klikt u hier.

Voordat u mij allemaal fanmail gaat sturen: ik heb niets tegen u, beste babyboomer. Die vrije tijd is u van harte gegund, u heeft hard gewerkt om ons land te brengen waar het nu staat. We zijn onder de gelukkigste en welvarendste landen ter wereld en dat hebben we voor een belangrijk deel aan u, de babyboomer te danken. Uw trok ons land uit het slop na de Tweede Wereldoorlog, nam het stokje over van uw ouders, en daarvoor wil ik u oprecht bedanken. Dus bedankt!

Maar u moet ook iets begrijpen: terwijl u met uw elektrofiets op de fietsendrager van uw Renault Captur of Opel Mokka naar de Hoge Veluwe tuft, zijn wij er ook nog: de volgende generatie. We komen op u wellicht wat gehaast over, daar op de linkerbaan van de snelweg. Niet al mijn generatiegenoten houden daarbij even netjes afstand tot uw achterbumper fietsendrager en sommigen seinen zelfs met hun groot licht in al hun ongeduld, terwijl u gewoon rustig met 90 kilometer per uur op de linkerbaan ruimte maakt voor die andere lieve mensen met fietsendragers die met zestig willen invoegen.

Maar laat me u kort uitleggen waar onze haast vandaan komt: uw generatie kost onze generatie héél veel geld. U heeft namelijk niet alleen dit land opgebouwd, u heeft uzelf ook iets te rijkelijk beloond met prachtige zaken als “de VUT” en enorme pensioenfondsen. U hield alleen niet genoeg rekening met banken die in crisis zouden kunnen geraken, of met bevolkingsgroei en toenemende levensverwachtigen. Daardoor zijn de op u volgende generaties genoodzaakt nóg harder te werken en daar komt soms haast bij kijken. We hebben slimme apps (een soort intelligente wegenkaart die in onze telefoon past) die ons precies vertellen hoe lang we onderweg gaan zijn, inclusief files en trajectcontroles. Op die manier kunnen we efficiënt leven, doorwerken tot we écht de deur uit moeten om op tijd op die afspraak te zijn. Maar dan moeten we wel de beloofde maximumsnelheden kunnen rijden. En daar komt uw generatie in beeld: die rijdt nogal eens in de weg.

Ik scheer u niet allemaal over één kam, u rijdt zelf ongetwijfeld fantastisch. Maar die anderen allemaal iets minder. Die rijden zo langzaam dat vrachtwagens ze in gaan halen. Die “maken ruimte” voor mensen die willen invoegen op de snelweg. Dat is mooi en vriendelijk als er niemand aankomt, maar als er wél mensen op de linkerbaan rijden moet u daar vooral wegblijven, tenzij u zelf de maximumsnelheid aanhoudt. Maar dat doet u niet zo vaak. Logisch, u heeft geen haast. Dat begrijpen we, echt. Het is u zelfs gegund. Maar wij hebben die haast wél. Wij moeten veel en hard werken om straks op veel latere leeftijd ook een keer met pensioen te kunnen. En tussen dat vele, harde werken door vinden we het ook nog fijn om soms wat tijd door te brengen met onze partners, kinderen, familie en vrienden. Wellicht zelfs met u.

Dus lieve babyboomer: geniet. Ga lekker op stap, neem die fiets, vouwwagen of caravan mee, maar kijk eens wat vaker in uw spiegel en bedenk u dan: “Die mensen moeten nog zo lang werken, die moeten we niet in de weg rijden.” Namens alle op u volgende generaties: bedankt!