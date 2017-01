Bewijs: Lamborghini’s zijn steeds minder exclusief

Maar dat zal de Italianen uit Sant'Agata Bolognese een worst zijn.

De kassa rinkelt immers harder dan ooit tevoren. 2016 was voor Lamborghini een recordjaar op het gebied van verkopen. Maar liefst 3.457 Lambo’s werden verkocht. Een toename (+7 %) in vergelijking met 2015. In dat jaar wist Lamborghini 3.245 auto’s te slijten. Het is het zesde jaar op rij dat de Italiaanse sportwagenfabrikant een groei meemaakt.

De Verenigde Staten is de grootste markt, met 1.041 verkopen in 2016. Daarna volgen Japan, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, het Midden-Oosten en China. Van de Huracán werden de meeste exemplaren verkocht: 2.353 stuks. In 2016 produceerde Lamborghini tevens de 6.000ste (!) Aventador. De Italianen registreerden 1.104 verkopen voor het topmodel, die onlangs nog van een update werd voorzien.

In 2016 zagen we enkele speciale modelletjes de revue passeren. Volgend jaar is het de beurt aan een gloednieuw model. Dan maken we eindelijk kennis met de productieversie van de Urus. Op dit moment wordt de productiefaciliteit in Sant’Agata Bolognese klaargestoomd voor de komst van de nieuwe SUV. Lamborghini verwacht veel verkopen te boeken met dit nieuwe model.