Bewijs: Mercedes E200 CDI is beste auto ter wereld

Vier occasions, samen ruim 3,3 miljoen kilometer aan ervaring.

Volgens sommigen is de kwaliteit van de Mercedes-Benz E-Klasse niet meer wat het geweest is. Sinds de W210 is het allemaal minder geworden, roept men dan. Maar is dat wel écht zo? Kijken we op marktplaats naar de personenauto’s met de hoogste (logische) kilometerstand, dan zijn vier van de vijf auto’s een Mercedes E200 CDI. Nummero vijf is overigens een S-Klasse op diesel die al eens de revue passeerde.

3.373.279 kilometer, zoveel hebben deze vier occasions tezamen gereden, waarbij de enige Estate de winnaar is met liefst 911.887 kilometer achter de wielen. Met bouwjaar 2009 is het ook nog eens de nieuwste, dus er is ruim 100.000 kilometer per jaar mee gereden!

Het laat zich moeilijk raden wie de eerste berijders van de E-Klasses waren: taxi-chauffeurs. Dat alle vier de auto’s worden aangeboden als BTW-auto in plaats van als meer gebruikelijke marge-auto, is een tweede hint.

Onder de kap een viercilinder dieselmotor met 2,2-liter slagvolume en -afhankelijk van het bouwjaar- 122 of 136 pk. Uiteraard zijn alle vier de kilometervreters automaten, al leverde Mercedes deze auto wel degelijk met handbak. Prijzen variëren van 4340 euro voor de oudste tot zo’n 5000 euro voor het meest recente exemplaar. Bijkomend voordeel is dat het ene exemplaar dat niet is voorzien van lichtmetaal bij een niet nader te noemen Rotterdamse toko staat. Scheelt alvast weer 50 euro…

